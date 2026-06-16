Personas siguen atrapadas en bloqueo de la Troncal del Caribe entre Riohacha y Santa Marta

Sigue cerrada la Troncal del Caribe, donde cientos de ciudadanos entre menores de edad, adultos mayores y turistas están atrapados en medio de siete bloqueos que mantienen aislados los departamentos del Magdalena y La Guajira.

Los bloqueos de la vía se presentan en sectores como Calabazo, Mendihuaca, Quebrada Valencia y Marquetalia, en zona rural de Santa Marta, posterior a los operativos militares ordenados por el Gobierno nacional contra las Autodefensas Conquistadoras de La Sierra Nevada.

Leber Dimas, director ejecutivo de la Plataforma Defensora de Derechos Humanos de la Sierra Nevada, indicó que en medio de los enfrentamientos quedaron dos pueblos indígenas.

“Departamento del Magdalena, la cosa es un poco compleja porque en algunos sitios tumbaron árboles. Entonces, los árboles grandes y frondosos están cubriendo la carretera de lado a lado. Claramente, hay una coacción por parte de los grupos armados, pero también es una comunidad que también está cansada y hace unas reclamaciones que uno podría llamar medianamente justas frente a un proceso de paz total que se inició con muchas expectativas, que generó muchísimas expectativas y que hoy no tiene absolutamente nada vinculante en el territorio”, puntualizó el defensor de derechos humanos.



Ante esta situación desde Santa Marta mantienen un Puesto de Mando Unificado para ejercer un monitoreo permanente de la situación.

En los combates falleció el soldado Luis González, mientras que un policía resultó herido. El alcalde Carlos Pinedo insistió al Gobierno nacional en habilitar un corredor humanitario para evacuar el cuerpo del militar asesinado, al policía herido y permitir el retorno de los turistas atrapados en la zona.