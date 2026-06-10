Autoridades en Albania, La Guajira, reportaron la desaparición de dos niños

Dos menores de 14 y 5 años de edad fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Albania, en el departamento de La Guajira. Según la Secretaría de Gobierno de este municipio, los menores estaban en una ruta de protección por posibles casos de maltratos de acuerdo a la versión que vecinos entregaban a la Comisaría de Familia.

“Se ha presentado la desaparición de dos menores de edad, y en estos momentos estamos con la Fiscalía, con la Policía de Infancia, con la comunidad, desarrollando labores de búsqueda y de volanteo, con el objetivo de dar con el paradero de estos dos menores de edad que se encuentran desaparecidos”, dijo Nicolás Deluque, secretario de Gobierno de Albania.

De acuerdo a la conversación que tuvo el secretario de Gobierno de Albania con Blu radio, con los menores se tenía un expediente abierto y eran asistidos por psicólogos y trabajadores sociales debido a dichas quejas que ponían los vecinos por el presunto maltrato a estos menores que vivían con su madre.

“Algunos vecinos nos informaron cuando hacían los trabajos de campo. De hecho un día antes de la desaparición de los menores de edad. Nos informaron algunos vecinos que ellos venían siendo objeto o sujeto de maltrato, lo cual inmediatamente por parte de Comisaría de Familia y Policía se activó una ruta inmediata atención”, dijo el funcionario.



Evalúan una recompensa por información

La Alcaldía de Albania evaluará si entregarán recompensa por información que permita dar con el paradero de los menores.