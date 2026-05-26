Prohíben llenar piscinas y regar plantas en Magdalena por llegada del fenómeno de El Niño

Las autoridades ambientales encendieron las alarmas en el Magdalena ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, que podría provocar una de las temporadas secas más intensas de los últimos años en el departamento.

Corpamag anunció una serie de medidas urgentes para enfrentar la posible crisis hídrica y reducir el impacto ambiental que podrían generar las altas temperaturas y la disminución de lluvias en Santa Marta, la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande.

A través de la Resolución 1303 de 2026, la corporación restringió el uso del agua exclusivamente para consumo humano y doméstico, además de prohibir actividades como el llenado de piscinas, el lavado de vehículos con manguera y las quemas a cielo abierto.

La decisión fue adoptada luego de las alertas emitidas por organismos nacionales e internacionales que advierten una alta probabilidad de consolidación del fenómeno climático durante el segundo semestre de este año.



Gustavo Pertuz, subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag, explicó que las probabilidades de formación del fenómeno de El Niño ya superan el 60 por ciento y podrían aumentar en los próximos meses.

“Estamos tomando medidas preventivas porque el panorama climático indica una reducción importante de lluvias y un aumento de temperaturas que puede afectar las fuentes hídricas y generar emergencias ambientales en el Magdalena”, indicó Pertuz.

La autoridad ambiental también advirtió sobre el alto riesgo de incendios forestales, especialmente en zonas de bosque seco tropical, humedales y áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Entre las medidas adoptadas también se incluyen controles al riego agrícola, posibles restricciones sobre concesiones de agua y la actualización inmediata de los planes de contingencia por parte de empresas de acueducto y alcaldías municipales.

Corpamag pidió a las comunidades ahorrar agua y evitar cualquier actividad que pueda generar incendios o afectar los ecosistemas estratégicos del departamento.

La alerta se produce en momentos en que Santa Marta y varios municipios del Magdalena ya enfrentan intensas jornadas de calor, con temperaturas cercanas a los 36 grados centígrados y sensaciones térmicas superiores a los 40 grados.