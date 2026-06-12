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Ventas de camisetas aumentan en un 70% en Barranquilla por la fiebre mundialista

Además de la Tricolor, las camisetas de Portugal y Argentina son las más solicitadas por los compradores, así como los álbumes mundialistas.

Venta camisetas.jpeg
Venta de camisetas en el centro de Barranquilla.
Asocentro
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Barranquilla, como buena Casa de la Selección, está viviendo la fiebre mundialista y los primeros ganadores de la temporada son los comerciantes del centro de la ciudad, donde a diario se venden decenas de camisetas de la Tricolor y otros artículos deportivos.

Gabriel Navarro, director ejecutivo de Asocentro, afirma que hasta los comerciantes mayoristas se están quedando prácticamente sin inventario, pues se agotan rápidamente las camisetas con el auge del Mundial.

"La afluencia de personas que vienen a comprar la camiseta de Colombia ha sido bastante grande en el centro de Barranquilla. Los mayoristas tienen que comprar mercancía y surtirse otra vez, porque estipulamos que las ventas eh han crecido un 60 o un 70% en comparación a jornadas anteriores", indicó.

Y las camisetas de los equipos favoritos del Mundial también son las más solicitadas.

"Las más apetecidas son las de la selección de Portugal, Argentina y Brasil, esas son las que más compran", sostuvo Navarro.

Por supuesto, la tendencia del álbum de Panini también está atrayendo compradores al centro de Barranquilla, donde aún se consiguen las codiciadas láminas de los jugadores.

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