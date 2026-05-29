Funza reactiva toque de queda para menores y refuerza medidas de protección infantil

La Alcaldía de Funza reactivó el toque de queda para menores de edad en el municipio mediante el Decreto 028 de 2026, una decisión orientada a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de riesgo que se presentan especialmente durante la noche. La medida, que comenzó a regir el pasado 12 de mayo, permanecerá vigente hasta el próximo 12 de agosto.

Según la administración municipal, la restricción busca garantizar entornos más seguros para los menores y forma parte de una estrategia integral enfocada en la prevención, el cuidado y la protección de sus derechos. La disposición establece que los menores de 18 años no podrán circular o permanecer en espacios públicos durante determinadas horas de la noche si no están acompañados por sus padres o representantes legales.

Horarios y alcances de la medida

El decreto establece que el toque de queda se aplicará de lunes a domingo entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Durante ese período, los menores no podrán permanecer en parques, plazas, calles ni establecimientos comerciales abiertos al público, salvo que estén acompañados por sus padres o acudientes.

La normativa contempla excepciones para casos relacionados con urgencias médicas o situaciones de emergencia que requieran desplazamientos durante el horario restringido, siempre bajo la supervisión de los responsables legales del menor.



Las razones detrás de la decisión

La Alcaldía explicó que la medida fue adoptada tras un análisis de diferentes situaciones que afectan a niños y adolescentes en horarios nocturnos, entre ellas dificultades de supervisión familiar, exposición a conductas de riesgo y posibles vulneraciones de derechos.

Las cifras recopiladas por las autoridades locales respaldan la preocupación institucional. Solo durante el primer trimestre de 2026, las Comisarías de Familia de Funza registraron 2.669 atenciones relacionadas con conflictos familiares, acompañamiento psicosocial y otros casos que requirieron intervención. Además, se adelantaron 78 procesos de restablecimiento de derechos para menores de edad.

De acuerdo con el análisis técnico citado por la administración municipal, uno de los principales objetivos es evitar que niños y adolescentes permanezcan solos en espacios públicos durante altas horas de la noche, donde podrían quedar expuestos a malas compañías, consumo de sustancias psicoactivas y otros factores que comprometan su bienestar.

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Alcaldesa defiende la medida

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, aseguró que la decisión responde a la necesidad de proteger la integridad de los menores y afirmó que el propósito del decreto es preventivo y no sancionatorio. La mandataria sostuvo que la administración agotará los esfuerzos necesarios para reducir los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en el municipio.

Resultados de experiencias anteriores

La Alcaldía también argumentó que una medida similar implementada durante 2025 dejó resultados positivos. Según reportes citados por el municipio, la estrategia contribuyó a disminuir casos en los que menores resultaron afectados por hechos de violencia o vulneración de derechos. Además, permitió la protección y el restablecimiento de derechos de más de 220 niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades consideran que estos antecedentes respaldan la continuidad de las acciones preventivas y fortalecen la capacidad institucional para actuar ante situaciones de riesgo que involucren a menores de edad.

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¿Qué ocurrirá si un menor incumple la restricción?

La implementación del decreto contará con operativos pedagógicos y acciones de control en los que participarán la Policía Nacional, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Personería Municipal, las Comisarías de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otras entidades.

En caso de que un menor sea encontrado en la calle durante el horario restringido, será trasladado al Centro Día para verificar su situación y recibir atención por parte de profesionales de las Comisarías de Familia. Posteriormente, las autoridades contactarán a sus padres o acudientes para formalizar compromisos relacionados con su protección. Si los responsables no atienden el llamado institucional, podrán iniciarse los procedimientos correspondientes para la verificación y restablecimiento de derechos establecidos en la legislación colombiana.