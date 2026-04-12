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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Hotel de los Rodríguez Orejuela en Soacha tendrá nuevo uso: el Estado intervendrá

Hotel de los Rodríguez Orejuela en Soacha tendrá nuevo uso: el Estado intervendrá

El antiguo Hotel Soacha Plaza, ligado al narcotráfico, será sede de la Personería, en una apuesta por devolver estos bienes al servicio ciudadano.

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