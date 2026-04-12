Hotel de los Rodríguez Orejuela en Soacha tendrá nuevo uso: el Estado intervendrá

Un edificio en el vecino municipio de Soacha estuvo ligado a uno de los capítulos más oscuros y violentos del país. El antiguo Hotel Soacha Plaza, ubicado en el corazón del municipio, y el cual perteneció a los hermanos Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela, ahora vivirá una transformación al servicio de la ciudadanía.

El inmueble fue recuperado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y ahora pasará a manos de la Personería municipal. Con esta medida, el Gobierno le daría un uso distinto al que por años fue sinónimo del narcotráfico en la región.



Irregularidades en el hotel dieron pie a intervención del Estado

Si bien el predio ya había sufrido extinción de dominio, este seguía funcionando como hotel. Pero las autoridades identificaron ciertas irregularidades que pusieron el debate sobre la mesa.

De acuerdo con la SAE, el lugar estaba siendo explotado mediante contratos de arrendamiento y subarrendamiento no autorizados, lo que daba pie a que terceros obtuvieran ganancias de un bien que no era público. Esta situación obligó a un operativo de desalojo para recuperar el control del inmueble.

Excapo Miguel Rodríguez Orejuela Foto: Policía Nacional

¿Quiénes usarán el inmueble de los Orejuela?

El cambio de destinación del inmueble no es un tema menor. Ahora, el edificio será utilizado como sede de la Personería de Soacha, fortaleciendo la presencia institucional en el municipio.

Entre los usos proyectados están:



Atención directa a la ciudadanía en temas de control y vigilancia

Promoción y protección de los derechos humanos

Ampliación de la capacidad institucional

Creación de un espacio público de servicio en una zona estratégica

Con esta transformación, el Estado busca que los bienes obtenidos de manera ilícita regresen a la sociedad en forma de servicios y garantías para la ciudadanía.

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De esa manera, lo que era un símbolo de ilegalidad en la región ahora se convertirá en una imagen del Estado en Soacha, una apuesta en la que se busca reasignar inmuebles relacionados con el narcotráfico para que funcionen en la defensa de derechos de las personas.