Mujer relata cómo fue abusada por siete personas durante ritual místico en Cundinamarca

Lo que parecía una simple reunión terminó convirtiéndose en una experiencia de terror marcada por la violencia. Andrea Alarcón Beltrán, una mujer de 32 años, denunció que fue víctima de abuso sexual en medio de una ceremonia de yagé en una finca en San Antonio del Tequendama, en Cundinamarca.

De acuerdo con lo revelado por la mujer en el podcast "Más allá del silencio", llegó al lugar luego de ser contactada por un hombre con quien ya había tenido un encuentro previo sin complicaciones. Sin embargo, en esta oportunidad, el ambiente le generó desconfianza desde el inicio. “Todos en esa ceremonia iban como disfrazados… estaban vestidos de una manera muy extraña”, recordó.

De hecho, la situación se complicó cuando, presuntamente, fue inducida a consumir una sustancia. Afirmó que, tras ingerirla, empezó a sentirse adormecida, con las piernas sin movilidad. Desde ese momento aseguró que perdió la capacidad de reaccionar, aunque mantuvo una ligera conciencia de lo que ocurría.



Víctima denuncia abuso por varios hombres

Andrea afirmó que fue atacada por al menos siete hombres: “Mi cuerpo estaba dormido y yo no podía moverme, pero yo sentía las cosas”, explicó. Señaló que percibió la presencia de varios agresores, quienes accedieron carnalmente.

Cuando reaccionó, intentó pedir ayuda, pero su denuncia no fue atendida por las personas presentes en el lugar. Según su relato, los organizadores minimizaron lo ocurrido y atribuyeron sus palabras a un presunto "mal viaje" por las sustancias consumidas.



Investigación en Cundinamarca avanza

Luego de lo ocurrido, la mujer contactó a su jefa, quien alertó a las autoridades. Fue trasladada a un centro médico, donde permaneció hospitalizada varios días. Según los exámenes posteriores, se confirmó la presencia de agresión.

Por el momento, el caso está bajo investigación de la Fiscalía en San Antonio del Tequendama. Sin embargo, aún no hay capturas, lo que ha generado preocupación en la víctima, quien afirma haber recibido amenazas tras presentar la denuncia.