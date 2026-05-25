Regiotram tendrá nueva tecnología: sus obras serán más rápidas que las del metro de Bogotá

Mientras el metro de Bogotá se presenta como una salida a los problemas de movilidad, el caos y los trancones de la capital, viviendo de esa manera sus primeras pruebas con el tren, otro de los proyectos clave en este frente es el RegioTram de Occidente, sistema que conectará a Bogotá con municipios de la Sabana y que ya contaría con la llegada de maquinaria especializada para acelerar las obras de construcción de la vía férrea.

El anuncio se dio luego de la llegada de varios equipos al puerto de Barranquilla, desde donde serán trasladados hacia el patio taller en Facatativá. La idea de este proyecto es alcanzar avances de hasta 300 metros lineales diarios de vía férrea, una cifra que permitiría acelerar considerablemente el desarrollo de la obra.

Nueva maquinaria impulsará las obras del RegioTram de Occidente

De acuerdo con lo revelado por Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, la llegada de esta maquinaria fortalecerá la construcción del corredor férreo. Según el mandatario, los equipos serán fundamentales para la distribución y compactación del balasto, el material rocoso que sostendrá las líneas del tren.



Adicionalmente, la maquinaria permitirá optimizar el proceso de instalación de la estructura ferroviaria y agilizar de esta manera el movimiento de materiales en distintos frentes de obra. De hecho, actualmente el proyecto ya supera los 180 mil metros cúbicos de material removido.

Entre los equipos que llegaron al país están:

Una bateadora ferroviaria de última tecnología.

Dos locomotoras auxiliares.

Seis tolvas de balasto.

Nueve vehículos tipo cama baja para traslado de maquinaria.

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RegioTram promete reducir tiempos de viaje entre Bogotá y la Sabana

El proyecto férreo tiene como objetivo conectar a Bogotá con municipios de la Sabana Occidente mediante un sistema eléctrico de pasajeros que promete reducir tiempos de desplazamiento y aliviar la congestión vehicular en los accesos a la capital.

La apuesta del RegioTram no solo apunta a mejorar la movilidad regional, sino que además busca ofrecer velocidades operativas superiores a las proyectadas inicialmente para otros sistemas de transporte urbano de la ciudad. Debido a ello, la incorporación de nueva tecnología se convirtió en una de las prioridades del proyecto.

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La maquinaria inició su recorrido desde Barranquilla hacia Cundinamarca y se espera que, una vez llegue a Facatativá, quede incorporada de inmediato a las labores de construcción.

Metro de Bogotá y RegioTram avanzan en paralelo

El avance del RegioTram ocurre en un momento clave para mejorar la movilidad de Bogotá y la región. Mientras el metro entra en etapas de pruebas iniciales con su primer tren, el sistema férreo regional también muestra avances en infraestructura y ejecución.

Cabe recordar que ambos proyectos buscan transformar la forma en que millones de personas se movilizan diariamente, aunque el RegioTram tendrá un enfoque regional que beneficiará especialmente a viajeros provenientes de municipios cercanos a Bogotá.