Alcalde de Tuluá denuncia presiones para favorecer funcionarios investigados en Personería

El alcalde de Tuluá , Gustavo Vélez, está denunciando un presunto hecho de corrupción en el municipio que involucraría al actual personero y un excontralor.

El alcalde Vélez dio a conocer recientemente que ha recibido de manera insistente llamadas por parte del excontralor Juan Rafael Carmona, al parecer, ofreciéndose como mediador entre el mandatario y la Personería de Tuluá para superar un proceso sancionatorio contra dos funcionarios de la alcaldía.

"Yo puedo colaborarle con muchas cosas alcalde. Con Alejandro (el personero de Tuluá) yo siempre he estado al lado de él, yo puedo colaborarle en ese tema", se escucha en la llamada publicada por el mandatario tulueño.

El proceso en cuestión es una sanción disciplinaria en contra de los secretarios de Gobierno y Educación de Tuluá, por presuntas irregularidades en el alojamiento de policías que meses atrás al municipio para reforzar la seguridad.

"Rafael me llama y me dice que él puede intermediar para solucionar esa situación y yo le pregunto que ¿cómo lo va a hacer? Para intermediar en algo de lo que no tiene información, si él no es funcionario ni es contratista de la Personería. No sé finalmente qué es lo que él quiere para que nos habláramos con el personero", aseguró el alcalde Vélez.

El mandatario tuleño señala que esta presión sería idea del personero del municipio, Oscar Alejandro García. Sin embargo, el personero le aseguró a Blu Radio que el alcalde Vélez no tiene cómo respaldar estos argumentos.

"Esto es una estrategia para que se genere una recusación, para que yo quede impedido", añadió el personero.