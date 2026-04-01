Asesinaron a exdiputado del Cauca que estaba secuestrado

El exdiputado del Cauca y líder afrodescendiente Luis Carlos Vallejo Román, había sido secuestrado, por un grupo armado, el pasado domingo 8 de marzo en el municipio de López de Micay, Cauca, el día de las elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas.

Esta mañana la Alcaldía de López de Micay confirmó que el cuerpo sin vida del dirigente fue encontrado en una zona apartada del municipio.

Vallejo Román era conocido en esta región del Pacifico, como un líder social, político y comunitario. Fue autoridad y representante legal del consejo comunitario de Mamuncia. Fue concejal del municipio de López de Micay y posteriormente fue diputado de la Asamblea del Cauca durante el periodo 2020 – 2023.

Las autoridades no se pronuncian aún sobre este crimen y sus posibles responsables.