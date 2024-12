Asumo mi responsabilidad: agente de tránsito de Cali que tenía tapada la placa de su moto

Luego de una investigación que se hizo al interior de la Secretaría de Movilidad, por una imagen que se viralizó en redes sociales, donde se ve a un agente de tránsito de Cali tapando la placa de su motocicleta, el implicado habló argumentando que se trató de un descuido al salir de una vulcanizadora, pero que no se hizo, en ningún momento, para incumplir las normas de movilidad.

El agente de tránsito fue identificado como Agustín Tello con la placa 597 y quien explica que nunca se dio cuenta que tenía tapada su placa.

"Arrimé a una vulcanizadora a despichar la llanta y, posiblemente, ahí me quedó ese trapo. Me doy cuenta cuando llego a mi turno por un compañero que me dice que tenía un trapo en la placa. Asumo mi responsabilidad; en ningún momento quise ocultar ninguna identificación, inclusive mi chaleco y mi casco están identificados con mi código, el 597”, dijo el agente de tránsito.

Igualmente, desde la entidad, señalaron que se verificó y que la motocicleta forma parte del parque automotor de la Secretaría de Movilidad y que actualmente tiene todos sus documentos en regla, incluyendo SOAT y la revisión técnico-mecánica.

"Como agente de tránsito de Cali doy excusas, no fue intencional y por eso invitamos a los caleños a seguir las normas de tránsito, como lo venimos haciendo aquí en la ciudad de Santiago de Cali", expresó el funcionario público.

Finalmente, la investigación continuará de manera normal con los procedimientos establecidos para este tipo de casos. Asimismo, se impondrá la respectiva sanción por infringir la norma de tránsito, la cual será determinada por los entes de control correspondientes.