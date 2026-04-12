Cali cuenta con nuevos servicios de alta complejidad en medio de crisis del sistema de salud

En medio de la compleja situación que atraviesa la red de salud en Cali por cuenta de la crisis del sistema a nivel nacional y la sobreocupación de diferentes servicios médicos, en la capital vallecaucana se habilita una alternativa en servicios de alta complejidad, que amplía así la oferta para los pacientes caleños y de municipios vecinos del centro y sur del Valle.

Se trata del nuevo servicio de angiografía de la Clínica Nuestra, que permitirá lograr en los usuarios diagnósticos más oportunos y procedimientos mínimamente invasivos en enfermedades del corazón, cerebro y sistema vascular.

Este espacio se habilita con la adquisición de un angiógrafo de última generación, con el que se podrán revisar los vasos sanguíneos del paciente en tiempo real, detectar obstrucciones, aneurismas y malformaciones vasculares, permitiendo que su atención sea más precisa y segura.

Sistema de salud en Colombia - referencia // Foto: AFP

"Estamos convencidos de que la integralidad es importante en el sistema de salud, por ende, un pilar fundamental de la clínica es la innovación tecnológica. La atención integral de los pacientes, en este caso de angiografía, nos permite ayudar a la región y al sistema de salud”, indicó Ramiro Lozano García, gerente general de la Clínica Nuestra.



La apertura de estos servicios representa un alivio para decenas de pacientes de diferentes EPS, a quienes instituciones privadas les han suspendido la atención por las deudas, logrando una nueva oportunidad de atención temprana a afecciones cardíacas o cerebrovasculares.

“El angiógrafo es un equipo de rayos X especializado que permite observar los vasos sanguíneos, es decir, arterias y venas, a nivel cardíaco, cerebral, en cuello, aorta y extremidades superiores e inferiores”, señaló César Gómez, médico cardiólogo de la Clínica Nuestra.