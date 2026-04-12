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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cali cuenta con nuevos servicios de alta complejidad en medio de crisis del sistema de salud

Cali cuenta con nuevos servicios de alta complejidad en medio de crisis del sistema de salud

Se trata del nuevo servicio de angiografía de la Clínica Nuestra, que permitirá lograr en los usuarios diagnósticos más oportunos y procedimientos mínimamente invasivos en enfermedades del corazón, cerebro y sistema vascular.

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