Cali será sede del Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales en su edición 49

El próximo 7 de mayo, la Universidad Icesi abrirá sus puertas para la edición 49 del Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales (EUDII), un evento académico que se ha consolidado como uno de los más representativos en la región para el análisis de tendencias en esta disciplina.

Esta iniciativa, liderada por estudiantes del curso Gerencia de Proyectos de Ingeniería, reunirá entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde a expertos del sector empresarial y académico, con el objetivo de fortalecer competencias y generar espacios de reflexión sobre los retos actuales de la ingeniería industrial.

"En su edición 49: On Track, el evento centra su enfoque en la logística estratégica, destacando la capacidad de respuesta (responsiveness) como un factor fundamental en entornos dinámicos y altamente competitivos. Bajo este enfoque, se analizará cómo la planificación y ejecución de eventos de lanzamiento requieren una coordinación eficiente de recursos, agilidad operativa y una adecuada alineación entre la estrategia y la operación, permitiendo comprender cómo las organizaciones enfrentan los cambios del mercado mediante decisiones logísticas oportunas que generan impacto organizacional y social.", dice el comunicado

El evento contará con la participación de conferencistas de importantes compañías destacadas en el país, quienes compartirán sus experiencias en procesos logísticos y desarrollo de proyectos a gran escala.



"Los invitados sonCarlos Andrés Valencia Ojeda de Avianca, Andrea Echeverry Uribe de Amazon, Santiago Moreno Hincapié de Diageo y Laura Valeria Dávalos López de Quala Nova, quienes compartirán sus experiencias y aprendizajes en logística, operaciones y lanzamiento de proyectos en grandes organizaciones", puntualiza el comunicado.

Además, se realizará una feria empresarial con la presencia de emprendimientos y marcas como Almotores, Mr. Tender y Fitness 24 Seven, generando un espacio de conexión directa entre estudiantes y el sector productivo. Con más de 48 ediciones realizadas, el EUDII continúa posicionándose como un escenario clave para el aprendizaje, la innovación y la proyección profesional en el suroccidente colombiano.