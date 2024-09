Capturan delincuentes que robaban vehículos a conductores de plataformas de transporte

Solicitando un servicio por aplicaciones móviles, los integrantes de una banda delincuencial conocida como “Los Retriver“que engañaban a sus víctimas, quienes después de llevarlas a lugares apartados de Cali, los amordazaban, los golpeaban y les robaban sus vehículos.

Así lo narro un hombre que cayó en la trampa de los sujetos, quienes además se hacían pasar por deportistas y estudiantes al momento de solicitar el falso servicio de transporte.

“Yo estaba en la aplicación y me salieron tres, ellos pidieron un servicio, yo los recogí por la milagrosa, y salieron para el lado del colegio Pío XXII, y llegando allá, me encuellaron, me apretaron, y me aporrearon, y me robaron el carro”, dijo una de las víctimas.

El general William Castaño, comandante (E) de la Policía metropolitana de Cali, señaló que aparte de las plataformas virtuales, tenían otro método de hurto, y en diligencias de registro y allanamiento, cinco de sus integrantes fueron capturados.

Publicidad

“Esta otra modalidad era halado, arrastraban el vehículo, y posteriormente llamaban a sus víctimas para exigirles dinero para poderles regresar su carro, fueron cinco los capturados, uno de ellos en Pitalito, Huila y los cuatro restantes aquí en Cali, entre ellos está su cabecilla, un hombre conocido con el alias de “Monstruo”, con una amplia trayectoria criminal”, agrego el oficial.

Publicidad

Según las autoridades, la banda tendría ganancias mensuales de aproximadamente 500 millones de pesos por el comercio de vehículos robados, y por estos hechos la fuerza pública aseguro que continuaran con estos operativos para recuperar la seguridad de la ciudad.

“Decirles a los caleños que al momento tenemos una reducción cercana al 4% de hurto vehículos, por eso continuaremos con las operaciones en cali, y esta es la banda N.41 que ya ha sido desarticulada en lo corrido del año”, expresó, Jairo García, secretario de seguridad de Cali.

Los “Retriver” operaban en barrios como la Rivera, Aranjuez, Limonar y Bochalema y con su desarticulación cinco vehículos fueron recuperados y entregados a sus propietarios.