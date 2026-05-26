Choque entre MinEducación y la Alcaldía de Cali por construcción de la Universidad del Oriente

La construcción de la Universidad del Oriente volvió a generar una fuerte controversia entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali, luego de las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quien acusó al alcalde Alejandro Eder de no haber entregado el lote donde se desarrollará el proyecto educativo.

El ministro aseguró que el mandatario caleño anunció públicamente desde noviembre de 2025 la entrega de un terreno de 59.000 metros cuadrados para la construcción de la sede universitaria, pero afirmó que, hasta la fecha, el predio no ha sido formalizado.

“Se le olvida al señor Alejandro Eder lo que él mismo anunció hace unos meses, exactamente el 24 de noviembre, cuando aseguró en sus redes sociales que Cali ya contaba con el terreno donde se construiría la Universidad del Oriente. Hoy, 26 de mayo de 2026, las instituciones de educación superior todavía no cuentan con ese lote que él dijo haber entregado con bombos y platillos. No lo ha entregado, es mentira, mentiroso y por eso es que no avanza la construcción de la Universidad del Oriente”, señaló Rojas Medellín.

Frente a las críticas, la secretaria de Educación de Cali, Sara Rodas, respondió que el proceso de búsqueda y definición del lote se ha realizado de manera conjunta entre los equipos técnicos de la Alcaldía y el Ministerio de Educación.



La funcionaria explicó que actualmente se evalúan aspectos ambientales, urbanísticos y de servicios públicos para garantizar la viabilidad del proyecto.

“En ese propósito hemos actuado con celeridad y no hemos planteado únicamente una opción de lote para la Universidad del Oriente. El predio ubicado junto al Hospital Isaías Duarte Cancino ya cuenta con viabilidad ambiental, gestionada con la CVC, además de viabilidad urbanística y de planeación. También avanzan los trámites relacionados con la extensión de los servicios públicos. Incluso, contamos con otro lote cercano que también reúne las condiciones necesarias para desarrollar este proyecto educativo”, manifestó Rodas.

Desde la Alcaldía indicaron que actualmente la Universidad del Oriente funciona en el colegio Nuevo Latir, donde hay cerca de 1.200 estudiantes matriculados en diferentes programas académicos.

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Entre tanto, el Gobierno Nacional aseguró que ya tiene destinados más de 125.000 millones de pesos para estudios, diseños, infraestructura modular y la construcción definitiva de la sede universitaria.