Comunidad de Siloé bloquea nuevamente la calle quinta de Cali por falta de agua

Continúan los bloqueos en el sector de Siloé, en Cali, donde habitantes de las comunas 18 y 20 salieron a protestar por la falta de suministro de agua en la zona. Los manifestantes aseguran que, pese a las mesas de trabajo que se han realizado con la Alcaldía de Cali para buscar soluciones a esta problemática, aún no reciben respuestas claras.

De acuerdo con líderes comunitarios, la situación se ha prolongado durante meses, lo que llevó a los residentes a tomar nuevamente las vías como forma de presión para exigir acciones concretas por parte de la administración municipal.

"La gente esta protestando por agua, a pesar del llamado que le hemos hecho a la alcaldía siempre es lo mismo , no nos dan soluciones, vamos a seguir en la lucha, la gente seguirá bloqueando", dijo Andrés López, líder del sector,.

Ante la situación, las autoridades de Movilidad entregaron un reporte preliminar de los puntos afectados y recomendaron a los conductores tomar rutas alternas para evitar congestiones vehiculares en esta zona de la ciudad.



Mientras tanto, los habitantes del sector hicieron un llamado especial a Emcali para que intervenga y ayude a solucionar la falta del servicio.

No obstante, Blu Radio consultó con EmCali y la empresa indicó que la entidad encargada de atender el tema es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, junto con las dependencias de Vivienda y Planeación, debido a que se trata de asentamientos que no se encuentran dentro del área de cobertura de Emcali.