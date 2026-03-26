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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Comunidad de Siloé bloquea nuevamente la calle quinta de Cali por falta de agua

Comunidad de Siloé bloquea nuevamente la calle quinta de Cali por falta de agua

De acuerdo con líderes comunitarios, la situación se ha prolongado durante meses, lo que llevó a los residentes a tomar nuevamente las vías como forma de presión para exigir acciones concretas.

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