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Comerciantes del barrio Granada, norte de Cali, denuncian incremento de hurtos a sus negocios

El hecho más reciente ocurrió en la madrugada, cuando delincuentes ingresaron a uno de los restaurantes , dedicado a la venta de comida, y hurtaron computadores, cajas registradoras y varios equipos.

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