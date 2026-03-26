Comerciantes del barrio Granada, norte de Cali, denuncian incremento de hurtos a sus negocios

Habitantes y comerciantes del barrio Granada, uno de los principales sectores gastronómicos de Cali, manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona, luego de que en las últimas horas se registrara un nuevo caso de hurto a un establecimiento comercial.

El hecho más reciente ocurrió en la madrugada, cuando delincuentes ingresaron a uno de los restaurantes , dedicado a la venta de comida, y hurtaron computadores, cajas registradoras y varios equipos, lo que dejó pérdidas millonarias para sus propietarios.

"Perdidas de alrededor 30 millones de pesos, nosotros ya colocamos la denuncia, estamos a la espera de como avanza las investigaciones, pero hemos recibido apoyo de la comunidad y de nuestros clientes y eso ha sido una ayuda muy importante" dijo Juan Camilo Huerta, propietario del establecimiento afectado

Este caso se suma a otro hecho de inseguridad que también generó preocupación en la ciudad. El exconcejal de Cali Juan Martín Bravo, denunció que hombres robaron su computador portátil, el cual se encontraba dentro de su vehículo en esta misma zona



"Los turistas y los habitantes ya no pueden caminar seguros con estos casos de hurtos, en mi caso me robaron mi computador que se encontraba en mi carro pero lo más preocupante es que las autoridades no hacen nada", expresó Bravo.

Entre tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones y actualmente analizan las cámaras de seguridad del sector para tratar de identificar y dar con el paradero de los responsables de estos hurtos.