Incendio consumió 41 viviendas de asentamiento del oriente de Cali: hay cuatro lesionados

Desde las 2:30 de la madrugada de este miércoles , organismos de socorro atienden un incendio estructural registrado en el asentamiento Nueva Esperanza del barrio Los Lagos, en Cali, que ha dejado hasta el momento más de 40 viviendas afectadas y al menos 180 personas damnificadas.

De acuerdo con el balance preliminar de las autoridades, las primeras hipótesis indican que la emergencia habría iniciado por conexiones eléctricas ilegales que se presentan en esta zona del asentamiento.

Durante la atención de la emergencia, cuatro personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas hasta un centro asistencial, donde actualmente recibe atención médica.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, confirmó que los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para controlar completamente las llamas y evitar que el fuego se propague a más viviendas.



"Se presento un incendio estructural en horas de la madrugada , 4 maquinarias y tres ambulancias con varios paramedicos atendieron la situación , pero se sigue trabajando en los puntos calientes, hasta el momento hay 40 viviendas afectadas " dijo Peñuela.

Las labores de control del incendio continúan en el sector y, según el reporte oficial, no se registran personas fallecidas hasta el momento. Se espera que las autoridades en las próximas horas entreguen un balance más detallado sobre las afectaciones que dejó este incendio en el asentamiento del barrio Los Lagos.