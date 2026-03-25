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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Incendio consumió 41 viviendas de asentamiento del oriente de Cali: hay cuatro lesionados

Incendio consumió 41 viviendas de asentamiento del oriente de Cali: hay cuatro lesionados

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de la zona.

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