Comunidades del Cañón del Micay anuncian que trasladarán la protesta a la capital del país

Un nuevo anunció hicieron las comunidades del Cañón del Micay , desde la vereda El Cofre del municipio de Cajibío, Cauca, manifestaron que están contemplando la idea de trasladarse hasta la capital del país, ante la negativa del Gobierno nacional de instalar una mesa de diálogo.

En ese sector de ese departamento, en cambuches improvisados a un lado de la carretera, permanecen más de 1.000 personas de Argelia y El Tambo, quienes desde el pasado martes insisten en entablar una conversación con el presidente, Gustavo Petro, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

"No hemos tenido respuesta del gobierno, y lo que interpretamos es que el presidente, no se van a reunir con nosotros y tenemos dos opciones, la primera que las comunidades resistamos acá en el territorio o la segunda que estamos pensando es llegar hasta la ciudad de Bogotá para que nos escuche", dijo Duverney Galvis, vocero de los manifestantes.

Así mismo, señalaron que por ahora la vía panamericana no se bloqueará, ya que están organizando la idea de regresar hasta sus territorios y tomar nuevamente el camino hacia Bogotá, pero con el apoyo de cada una de las familias que residen en Argelia.

"Nosotros no venimos a bloquear las vías para causar daño, nosotros estamos acá en la búsqueda de que seamos atendidos por el presidente de la República, porque él dice que no tiene seguridad para ir a nuestros territorios, por eso venimos hasta acá a buscarlo. Queremos decirles a la comunidad que nos disculpen y que no queremos incomodarlos", manifestó el vocero.

Los campesinos del Micay que protestan en la vía, rechazan la construcción de una represa en su territorio, piden mayor inversión social y denuncian excesos de la fuerza pública durante la operación Perseo.