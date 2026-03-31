Disidentes ingresaron a escuelas en el Naya y entregaron material propagandístico del grupo armado

Las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, continúan instrumentalizando a la población civil en el suroccidente colombiano, ingresando a sus territorios para evitar el despliegue de la fuerza pública en la zona.

En medio de estas acciones, este grupo está llegando a las instituciones educativas de la zona montañosa de los departamentos de Cauca y Valle, para entregar a los estudiantes cuadernos y otros útiles escolares, los cuales contienen propaganda alusiva al grupo armado.

Esta situación se conoció a través de un video en las redes sociales, en el que se muestra a varios integrantes del frente Jaime Martínez, identificados con las insignias del grupo armado, en aulas de clase y las canchas de una institución educativa ubicada en el sector del Naya, donde varios estudiantes les recibían los elementos propagandísticos.

Esto representa una clara violación al Derecho Internacional Humanitario, ya que solo la presencia del grupo armado ilegal pone en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes que diariamente conviven en las escuelas y estos escenarios deportivos, exponiéndolos a quedar en medio del fuego cruzado, si se llega a producir un combate.



“Bajo la entrega de cuadernos se estaría generando una indebida injerencia sobre la población estudiantil. Estas acciones no son ayuda social, son una grave vulneración de derechos y podrían configurar instrumentalización de menores, lo cual es absolutamente inaceptable. Exigimos a autoridades investigar y adoptar medidas urgentes para proteger a los niños, niñas y adolescentes y sobretodo garantizar que las escuelas sean espacio seguros libres de cualquier influencia armada”, señaló el presidente de la Asociación de Personeros del Valle, William Espinoza.

La presencia de los disidentes en las instituciones educativas de la zona rural de ambos departamentos no es una situación nueva, meses atrás diferentes colectivos defensores de derechos humanos advirtieron que el grupo armado infiltra a sus integrantes como estudiantes, para reclutar menores, problemática que se vive en municipios como Jamundí, Buenaventura, Buenos Aires y Santander de Quilichao.