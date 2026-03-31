En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Banco de la República
Niños rescatados Caquetá
Melgar
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Disidentes ingresaron a escuelas en el Naya y entregaron material propagandístico del grupo armado

Disidentes ingresaron a escuelas en el Naya y entregaron material propagandístico del grupo armado

Esta situación aumenta el riesgo de reclutamiento de menores en municipios como Jamundí, Buenaventura, Buenos Aires y Santander de Quilichao.

Publicidad

Publicidad

Publicidad