"Ella me dijo que venía a dormir, pero no llegó”: padre de joven hallada muerta en costal en Cali

Las autoridades judiciales avanzan en las investigaciones para esclarecer la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en un separador vial de Cali el pasado lunes, y que, según confirmó su familia, correspondería a Marcela Gómez, de 26 años, una joven reportada como desaparecida desde el pasado 21 de mayo.

El reconocimiento fue realizado por familiares en las instalaciones de Medicina Legal.

Giovanni Gómez Abadía, padre de la víctima, relató que la última comunicación con su hija ocurrió en la noche del 21 de mayo, cuando ella le informó por mensaje que llegaría a dormir a la vivienda familiar.

“Me escribió como a las 10:50 de la noche y me dijo que venía a dormir, que no le echara pasador a la puerta, yo le dije que bueno, pero no llegó, y al día viernes en la mañana, me asomé a la habitación de ella y tenía la puerta abierta, pero no me asusté porque pensé que se había quedado en otro lado, pero ya el sábado si me preocupe y empezó la búsqueda”, dijo el padre de la víctima.



Durante ocho días, familiares y allegados adelantaron la búsqueda sin obtener información sobre su paradero.

El padre aseguró además que, hasta donde conoce la familia, la joven no había recibido amenazas ni manifestado situaciones de riesgo.

“Nosotros no sabemos que fue lo que pasó porque ella no se perdía tantos días de la casa, y yo por lo menos que sepa ella tampoco tenía amenazas de muerte, pero a la juventud mucho cuidado con las drogas, a los sitios que frecuentan y con quien andan. La verdad en el estado que fue encontrada mi hija es de un crimen”, señalizó Gómez.

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Desde la Personería de Cali, hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que se avance con celeridad en la investigación por el crimen de la mujer.

El organismo pidió esclarecer cuanto antes las circunstancias de este hecho y dar con los responsables, al tiempo que reiteró la necesidad de garantizar justicia para la víctima y su familia.