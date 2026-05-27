"Los hechos no dan para su grosería": alcalde de Cali a MinEducación sobre Universidad del Oriente

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se refirió y respondió a los señalamientos realizados por el ministro de Educación, Daniel Rojas, en medio de la controversia por la construcción de la sede de la Universidad del Oriente.

El mandatario local aseguró que el proceso para definir el lote donde se desarrollará el proyecto ya fue adelantado y que actualmente se encuentra en una fase de evaluación técnica. Según explicó, se están revisando aspectos ambientales, urbanísticos y de servicios públicos con el fin de garantizar la viabilidad de la obra. Además, pidió respeto al jefe de la cartera educativa y solicitó esperar el avance del proceso.

"Ministro, serénese. Yo respeto su cargo y exijo que usted respete el mío. Los hechos no van para sus agresiones y su grosería. Vengal e aclaro los hechos a los caleños y a usted, que por lo visto no los tiene claros. Primero, llevamos cerca de dos años trabajando en mesas técnicas con el equipo del Ministerio de Educación para sacar adelante la Universidad de Oriente. (0:25) Segundo, ya tenemos identificado un lote. Después de ver varias opciones y ya está seleccionado", indicó el mandatario.

"Estamos trabajando con EMCALI y las demás dependencias de la alcaldía para viabilizarlo. Y la Universidad de Oriente será una realidad porque es una prioridad de mi administración. A usted le quedan tres meses. Entiendo su afán. Pero aquí nosotros seguimos trabajando y seguiremos trabajando por este sueño de los caleños.", agregó.



Las declaraciones de Eder se dan luego de que el ministro cuestionara públicamente la falta de formalización del predio. Rojas recordó que en noviembre de 2025 se anunció la entrega de un terreno de 59.000 metros cuadrados para la construcción de la universidad, pero afirmó que, hasta ahora, este compromiso no se ha concretado.

En medio de esta situación, desde la Secretaría de Educación de Cali indicaron que la institución continúa operando de manera provisional en el colegio Nuevo Latir, donde cerca de 1.200 estudiantes cursan actualmente distintos programas académicos.