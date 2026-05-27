A prisión hombre que agredió con comentarios racistas a un agente de tránsito de Cali

Un juez condenó a prisión a Henry Alexis Velasco Rodríguez, el hombre señalado de protagonizar un caso de agresión verbal racista contra el agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas, hecho que generó indignación y que se hizo viral en redes sociales el pasado 16 de mayo de 2025 en el barrio San Fernando, en el sur de Cali.

La decisión judicial fue emitida por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali, que sentenció al implicado a 37 meses de prisión. Así lo confirmó Gean Carlos Guerrero, abogado penalista de la Secretaría de Movilidad.

“El Juzgado Décimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali emitió, sí, la primera sentencia condenatoria por actos de discriminación y agresión contra servidor público. Las consecuencias penales fueron una condena de 37 meses de prisión. Esta persona, el agresor del señor Henry Alexis, deberá cumplir esa pena al interior de un establecimiento carcelario”, dijo Guerrero.

Al conocer la sentencia, el agente José Félix Angulo Cabezas, quien fue la víctima de esta agresión, aseguró que esta decisión debe marcar un precedente para lograr erradicar el racismo en el país.



"No me enorgullece que una persona, vaya a pagar una pena por racismo, esto definitivamente no debería existir, por que lo que me paso a mi es un antes y un después, donde todos somos iguales, y tenemos derechos, pero debemos respetar las normas, y sobre todo al servidor publico tanto publico y privado. De mi parte en mi corazón, no existe ningún rencor", expresó José Félix Angulo Cabezas.

De acuerdo con Raimundo Tello, abogado de la víctima y defensor penalista, además de la pena privativa de la libertad, el condenado deberá pagar una multa económica superior a los 9 millones de pesos.

“La justicia lo ha encontrado culpable, ello en atención a que los delitos que le fueron imputados, violencia contra servidor público agravada y actos de discriminación por raza agravados, se encontraban totalmente demostrados, se encontraban totalmente acreditados. Los servidores públicos deben ser respetados en el ejercicio de sus funciones”, señaló el abogado.

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Recordemos que el caso ocurrió el cuando el agente José Félix Angulo realizaba un procedimiento de tránsito con un vehículo mal estacionado y, en medio del procedimiento, el condenado comenzó a lanzar insultos racistas y expresiones discriminatorias contra el funcionario público.