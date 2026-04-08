En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Bonilla
Banco de la República
Tregua en Irán
Misión Artemis II

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "Estamos a merced del sistema": Gobernación del Valle sobre fallas en trámite de pasaportes

"Estamos a merced del sistema": Gobernación del Valle sobre fallas en trámite de pasaportes

Desde la oficina de Pasaportes señalan que con estos inconvenientes la alternativa que se ha implementado es re programar las citas, mientras se logra restablecer el sistema para la expedición.

Publicidad

Publicidad

Publicidad