"Estamos a merced del sistema": Gobernación del Valle sobre fallas en trámite de pasaportes

Sigue siendo complejo el proceso de trámite de pasaportes en Cali, pues persisten las fallas a nivel nacional en la plataforma. Más de 1.200 ciudadanos se han visto afectados por los retrasos en el proceso, y las citas están siendo agendadas para el día viernes, mientras se resuelve la situación.

En los últimos dos días, decenas de personas se aglomeraron en las instalaciones de la oficina de pasaportes en el centro comercial La Estación, en el norte de la ciudad, exigiendo una razón concreta de cuándo podrán avanzar con sus trámites, sin embargo, al ser una falla nacional, dependen de las acciones de la Cancillería para encontrar soluciones concretas.

El malestar para los vallecaucanos está principalmente en la falta de notificaciones a tiempo, debido a que algunos de ellos viajan desde otros municipios del centro y norte del departamento para realizar el trámite, y la actual contingencia les hace perder tiempo y dinero.

El diseño actual del pasaporte colombiano, con sus medidas de seguridad mejoradas y elementos de diseño que resaltan la riqueza natural del país, está vigente desde el 15 de julio de 2018. Este nuevo diseño reemplazó al pasaporte de lectura mecánica y se caracteriza por ser un pasaporte electrónico con chip y medidas de seguridad avanzadas Foto: Blu Radio

"Teníamos dos opciones, o reagendamos o nos vamos, ya, por ejemplo, son viajes desde Tuluá todos los días, ida y vuelta, yo sé que no es culpa de ellos, porque son trabajadores, pero creería que tendría que ponerse un poquito más en el tema de los usuarios... Ya nos programaron la cita para el viernes, el sistema, nada que funciona. varias muchachas nos colaboraron, pero nada, no se pudo", señalaron varios ciudadanos manifestando su malestar.



Desde la oficina de Pasaportes señalan que con estos inconvenientes la alternativa que se ha implementado es re programar las citas, mientras se logra restablecer el sistema para la expedición.

"Estamos en este momentico aquí en el Valle en una intermitencia, estamos muy lento, apenas hay dos funcionarios que tienen acceso al sistema, los otros 16 no lo tienen, pues por las mismas fallas que se han venido presentando, antes nos demorábamos cinco minutos en un trámite de formalización y en este momento se está demorando entre 15 y 20 minutos por persona. Pues nosotros estamos aplicando nuestro plan de contingencia para reprogramar las personas. Estamos a merced del sistema", explicó Carlos Quintana, subsecretario de Asuntos del Gobierno del Valle del Cauca.