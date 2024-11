Este domingo, ciudadanos deciden si Cali y municipios vecinos crean el Área Metropolitana

El futuro del proyecto del Área Metropolitana del Suroccidente está en manos de los ciudadanos, quienes este 24 de noviembre decidirán si Cali , junto a otros seis municipios vecinos, podrán trabajar en unión para mejorar la calidad de vida de quienes tienen su cotidianidad entre dos o más de estas poblaciones.

El alcalde de Cali , Alejandro Eder, explicó que esta iniciativa lo que busca es formalizar un trabajo en conjunto, donde la capital del Valle, junto a Jamundí , Dagua, Candelaria, Puerto Tejada, Villa Rica y Palmira, puedan invertir recursos en proyectos y programas en común.

"La dirección del Área Metropolitana tendrá la oportunidad de invertir recursos adicionales. Será un gana - gana, sobretodo, para los municipios más pequeños. Por ejemplo, que un joven que viva en Palmira no tenga que pagar entre tres y cuatro pasajes para venir a estudiar al sur de Cali. Que cuando haya un ataque criminal y terrorista en Jamundí, pues Cali no quede con brazos cruzados sino que podamos entrar con la policía e inversión", explicó Eder.

Negativas de algunos alcaldes

En cuanto a la negativa del alcalde de Palmira, Víctor Ramos, para sumarse al proyecto y demás promotores del NO en esta consulta popular, el alcalde Eder aseguró que, de no formalizarse el área metropolitana, son los ciudadanos los que terminan siendo los principales afectados.

"Me preocupa mucho ver cómo hay funcionarios públicos que están diciendo mentiras, no son imprecisiones son mentiras de lo que es este Área Metropolitana. Yo he hablado con todos los alcaldes de los municipios vecinos y les he hecho un llamado para aprovechar esta oportunidad que es única", añadió.

Cabe recordar que días atrás el secretario de gobierno de Cali, Diego Hau, señaló que lo que se busca con la consulta de este domingo es formalizar el Área Metropolitana que ya es una realidad. Teniendo en cuenta la constante interacción que Cali tiene con las comunidades de Jamundí, Candelaria, Dagua, Palmira, Puerto Tejada y Villa Rica.