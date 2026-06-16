Evalúan traslado de tres mesas de votación por problemas de orden público en Bolívar, Valle

Durante el más reciente Comité Departamental de Seguimiento Electoral, las autoridades informaron que, tras una solicitud presentada por la Alcaldía de Bolívar, en el norte del Valle del Cauca, se dió el aval para que el Comité Nacional de Seguimiento Electoral evalúe el traslado de tres mesas de votación ubicadas en zona rural, debido a las condiciones de orden público que podrían afectar el normal desarrollo de las elecciones.

La medida busca garantizar la seguridad de votantes, jurados y autoridades en general en los corregimientos de El Catre, Santa Teresa y Río Dovio, sectores donde en las últimas semanas se han registrado enfrentamientos entre el Ejército Nacional e integrantes del Clan del Golfo.

"Lo que se pudo realizar con los registradores es que realmente no hay ningún problema en ninguna de las mesas. Solamente hay una solicitud que fue aprobada en este comité del municipio de Bolívar, que solicita el traslado de tres mesas de la zona alta, porque en las elecciones pasadas ha habido enfrentamientos en la zona alta donde están ubicadas estas mesas. Entonces se solicitó, nosotros aprobamos y ahorita va para el Comité de Vigilancia Electoral Nacional. De resto, todas las mesas están cubiertas, todo está muy tranquilo", dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

Asimismo, se confirmó el despliegue de más de 10.000 uniformados de la Policía Nacional en todo el Valle del Cauca para reforzar la seguridad antes, durante y después de las elecciones. El dispositivo buscará prevenir alteraciones del orden público y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de tranquilidad y seguridad.



"Estarán dispuestos no solamente para asegurar allí los puestos de votación, sino para las demás actividades del certamen electoral, como es precisamente el transporte, o más bien la escolta y el transporte del material electoral hacia los puestos de votación, e igualmente desde los puestos de votación hacia los sitios de escrutinio", manifestó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Con más de 3.000 uniformados, la Policía Valle atenderá 447 puestos de votación, mientras que la Policía Metropolitana de Cali cubrirá 338 en los seis municipios de su jurisdicción con cerca de 4.000 hombres y mujeres. Además, la ley seca iniciará a las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio y se extenderá hasta el mediodía del lunes 22 de junio, como parte de las medidas adoptadas para garantizar el orden público durante las elecciones.