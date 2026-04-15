Gobernación del Valle revisará cobros del catastro tras inconformidad de comunidades rurales

La Gobernación del Valle del Cauca anunció que adelantará la revisión y corrección de las actualizaciones catastrales en 25 municipios, luego de las múltiples quejas de comunidades campesinas por los altos costos derivados del proceso liderado por el Gobierno nacional.

La gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que, aunque el Catastro Multipropósito es una herramienta importante, su implementación no tuvo en cuenta las diferencias entre grandes propietarios y pequeños campesinos.

“El Catastro Multipropósito es importante, pero no estuvo bien aplicada la actualización. El cobro tiene que ver con el número de hectáreas, si son latifundistas o no, y si son campesinos, pues a esos campesinos son los que tenemos que cobrar menos, pero en su resolución el Instituto Geográfico Agustín Codazzi metió a todos en la misma bolsa, y eso es precisamente lo que no podemos hacer”, dijo la mandataria.

En ese sentido, anunció que se realizará una revisión detallada para diferenciar entre latifundistas y pequeños productores, con el fin de evitar afectaciones económicas desproporcionadas en el sector rural.



“Vamos a revisar el Catastro para que hagamos diferenciación entre los latifundistas y los campesinos que realmente se están viendo afectados, porque el incremento en los avalúos podría impactarlos gravemente en los próximos años”, agregó.

La gobernadora también destacó la diversidad productiva del departamento, señalando que el Valle del Cauca no solo se sustenta en la caña de azúcar, sino que cuenta con cerca de 50 mil hectáreas de café, además de producción de frutas, aguacate, limón tahití y carne.

Finalmente, indicó que con estas acciones se busca mitigar el impacto del Catastro Multipropósito en los campesinos, al tiempo que se fortalecerán las estrategias de seguridad alimentaria.