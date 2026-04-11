Interceptan en aeropuerto de Cali a ciudadano alemán que pretendía hacer turismo sexual en Colombia

En medio del control migratorio adelantado por las autoridades en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en la ciudad de Palmira, Valle, el cual le sirve a Cali, funcionarios de Migración Colombia se encontraron con un ciudadano alemán que aseguró que era la primera vez que visitaba el país y que tenía interés en conocer tanto la capital vallecaucana como las ciudades de Medellín y Cartagena.

Sin embargo, al hacer una verificación más exhaustiva del historial migratorio, las autoridades evidenciaron que este hombre ya tenía registros de anteriores visitas a Colombia, especialmente en Medellín.

Tras el hallazgo, el extranjero fue trasladado a una entrevista migratoria, donde además se procedió con la revisión de su equipaje, y finalmente se constató que su verdadera intención era realizar turismo sexual en las ciudades mencionadas, por lo que fue inadmitido para ingresar al país.

Los controles migratorios en el aeropuerto Bonilla Aragón se han reforzado al evidenciar que, últimamente, los ciudadanos extranjeros que pretenden hacer turismo sexual en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, están ingresando por los aeropuertos de otras ciudades para no levantar sospechas de las autoridades.



"En lo corrido de 2026, cerca de 40 extranjeros han sido inadmitidos como posibles ofensores sexuales. En 2025, la cifra total fue de 110 casos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses", dijo Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

