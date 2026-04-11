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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Interceptan en aeropuerto de Cali a ciudadano alemán que pretendía hacer turismo sexual en Colombia

Interceptan en aeropuerto de Cali a ciudadano alemán que pretendía hacer turismo sexual en Colombia

Los controles migratorios se han reforzado al evidenciar que los extranjeros que pretenden hacer turismo sexual en Colombia, específicamente en Medellín, están llegando a otras ciudades.

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