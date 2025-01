Por no darle limosna, hombre atacó a tres mujeres que hacían senderismo de Pance, Cali

La inseguridad en el sector de Pance, sur de Cali, nuevamente afecta a los deportistas que llegan a este corregimiento para realizar principalmente actividades de senderismo, pues se han conocido múltiples denuncias de casos donde estas personas son sorprendidas por delincuentes que les exigen sus pertenencias.

El caso más reciente se registró en uno de los senderos entre los ríos Jamundí y Pance, donde tres mujeres fueron atacadas por un hombre quien les pidió dinero regalado. Por tratarse de un desconocido, ellas se negaron a darle la limosna, por lo que el sujeto tomó una actitud agresiva.

"Nos faltaban como unos tres minutos para llegar al río Pance cuando nos encontramos con el tipo. Yo lo saludé diciéndole "buenos días", y el tipo empezó a pedir dinero. Uno acá no trae plata, y como no le dimos, rompió una botella y con el pico me lastimó la cara", aseguró Doris Reyes, víctima del incidente.

El sujeto le provocó a esta mujer una herida profunda en su rostro y detrás de su oreja, que, según los médicos, debe ser atendida por un cirujano plástico, "el doctor me dijo que estuvo a tres centímetros de cogerme la aorta".

Esta fue la herida

El episodio traumático no finalizó con el ataque, pues una vez llegó al hospital Piloto de Jamundí, la única atención que recibió fueron los puntos que el personal asistencial le realizó en su rostro, sin embargo, le indicaron que era urgente una revisión por parte de un especialista en medicina reconstructiva, por lo que fue remitida al Hospital Universitario del Valle en Cali.

"Me mandaron al HUV y ahí me dijeron que tenían los servicios colapsados y no me podían atender, esos puntos en Jamundí me los cogieron a lo maldita sea, y me insistieron en que el cirujano debía atenderme antes de finalizar el día, pero no se ha podido, ahora me mandaron a Imbanaco", añadió Doris.

Esta situación ha encendido las alarmas entre los grupos de deportistas, quienes piden a las autoridades tanto de Cali como de Jamundí, trabajar en conjunto para mejorar la vigilancia en estos senderos que son utilizados por los deportistas.