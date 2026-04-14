Recuerde que es presidente de una democracia, no de una república bananera: alcalde de Cali a Petro

El alcalde de Cali, Alejandro Eder anunció en la mañana de este martes que su administración está atendiendo quejas y reclamos de los caleños por el aumento exagerado del avalúo catastral de algunos predios de la zona rural. Aclaró, sin embargo, que la decisión final es del Gobierno Nacional.

"La verdad creo que el presidente Petro es presidente de la república, él no es un activista y él muy bien sabe que hay leyes que regulan cómo se deben cobrar los impuestos y quiénes los deben cobrar. Evidentemente cada alcalde o cada alcaldía tiene que revisar que si hay ajustes estén acorde a la ley, pero no me parece ni correcto ni prudente hacer reclamos tajantes de la manera que lo hace el presidente", indicó el mandatario caleño.

Eder también se pronunció sobre la advertencia que el presidente Petro hizo a algunos alcaldes sobre la posibilidad de destituirlos o enviarlos a la cárcel por las protestas relacionadas con el catastro multipropósito. Le dijo al presidente que no es el dictador de una República Bananera.

"Es importante que el presidente Petro recuerde que vivimos en una democracia y que él es un presidente electo democráticamente, él no es un dictador de una república bananera", añadió Eder.



Horas antes se pronunció la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro en el mismo sentido. Dijo que el aumento de los avalúos catastrales responde a una resolución del Gobierno Nacional a través del instituto Agustín Codazzi en cumplimiento del Plan de Desarrollo. Asegura que a pesar de eso ordenó hacer ajustes necesarios para mitigar el impacto económico para los campesinos.

Por ese mensaje, la gobernadora del Valle fue atacada en la red social X por el presiente Petro que acusó a gobernadora de defender a los grandes empresarios de la caña azúcar. “No defienda mafias señora”, dijo el presidente Petro.