Rescate en Corinto: cinco personas se salvaron tras ataque armado e incendio de vehículo

Labores de inteligencia realizadas por la Fuerza Pública permitieron el rescate de cinco personas que permanecieron escondidas durante varias horas en cultivos de caña de azúcar en la vereda La Paila, zona rural del municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca.

Los hombres habrían huido para salvar sus vidas y evitar ser secuestrados por sujetos armados que interceptaron en la vía el vehículo en el que se movilizaban. En medio del ataque, fue asesinado el supervisor de seguridad de un ingenio azucarero y, minutos después, presuntos integrantes de las disidencias le prendieron fuego al vehículo.

"Una vez ocurrida la acción terrorista por parte de integrantes del grupo armado organizado residual estructura Dagoberto Ramos Ortiz, fueron desplegadas tropas de la Tercera División del Ejército y sistemas no tripulados ScanEagle de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para ubicar a cinco personas que se transportaban en el vehículo que fue atacado e incinerado en la vereda La Paila, municipio de Corinto, Cauca", dice un comunicado.

En el material audiovisual se observa cómo la Fuerza Pública ubica a los ciudadanos en los cultivos de caña, los traslada en un vehículo blindado y posteriormente los lleva al casco urbano del municipio para verificar su estado de salud.



“Agradecerles la oportuna reacción a nuestro Ejército Nacional, que llegó a tiempo para nuestra liberación, ya que fuimos retenidos por grupos delincuenciales que delinquen en el sector. Agradecerles a las Fuerzas Militares por nuestra liberación”, relató uno de los rescatados.

En el rescate fueron usados modernos sistemas que emplean zoom telescópico, logrando ubicar a las cinco personas que se habían ocultado en cultivos de caña al lado de la vía, para evitar ser secuestrados por presuntos integrantes de los grupos armados.