Seis estaciones del MIO han sido vandalizadas por estudiantes de Univalle en menos de 24 horas

Durante las últimas 24 horas, varios estudiantes de la Universidad del Valle han protestado en inmediaciones del sur de Cali, exigiendo a la institución y a la Fundación Universitaria Univalle la inversión de recursos para mejorar las instalaciones de diferentes sedes de la universidad, como la de San Fernando y la del municipio de Yumbo.

En el marco de estas manifestaciones, se han generado por varias horas congestiones vehiculares, debido a que los estudiantes se movilizan a lo largo de la calle 5.ª, lo que dificultó el tránsito de vehículos y del transporte público en el sector. Varios de estos manifestantes pintaron grafitis en las diferentes estaciones del sistema de transporte masivo MIO.

La primera estación afectada fue Estadio, ubicada en la calle 5ta con 34, frente al parque de las Banderas y cerca del estadio Pascual Guerrero; ahí pintaron múltiples grafitis y generaron daños a la infraestructura, que por varias horas dejó fuera de servicio la estación. Un bus del sistema también resultó afectado.

Horas después, en la tarde de este miércoles, los estudiantes realizaron una marcha desde San Fernando hasta la sede Meléndez de la universidad, y en el recorrido los manifestantes pintaron grafitis en las estaciones Unidad Deportiva, Guadalupe, Caldas, Capri y Meléndez.



"Hoy nuevamente, este grupo de manifestantes nos ha vandalizado cinco estaciones, así como la movilidad en 12 rutas del sistema, las cuales debimos desviar para poder tratar de garantizar el servicio a nuestros usuarios. Este bloqueo duró aproximadamente tres horas, en las que miles de usuarios tuvieron demoras en la llegada a sus trabajos, sus estudios, sus citas médicas", indicó Tito Garzón, jefe de control de la operación de Metrocali.

Desde Metrocali advierten que este tipo de daños y afectaciones representan un ataque directo a la movilidad de 20.000 personas aproximadamente, pues las jornadas de protesta están afectando el mismo corredor vial.

El llamado que las autoridades hacen a la ciudadanía es a respetar la infraestructura y los vehículos del sistema de transporte masivo, teniendo en cuenta que son los usuarios los que terminan más afectados cuando las estaciones o buses quedan fuera de servicio.

