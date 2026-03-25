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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Seis estaciones del MIO han sido vandalizadas por estudiantes de Univalle en menos de 24 horas

Seis estaciones del MIO han sido vandalizadas por estudiantes de Univalle en menos de 24 horas

Desde Metrocali advierten que este tipo de daños y afectaciones representan un ataque directo a la movilidad de 20.000 personas aproximadamente.

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