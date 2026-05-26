SIC ordenó a operadores de aseo en Cali entregar datos de usuarios a Emsirva

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a las empresas operadoras de aseo en Cali devolver la totalidad de los más de 800.000 usuarios a la empresa en liquidación Emsirva, en medio de la incertidumbre que se vive en Cali sobre el futuro de recolección de basuras en la ciudad.

Esta decisión hace parte de varias medidas cautelares expuestas en la Resolución 38275 de la Superintendencia, “determinó a necesidad de intervenir de manera preventiva. El objetivo es salvaguardar la eficacia de eventuales decisiones definitivas y frenar conductas que presuntamente podrían distorsionar las condiciones de mercado en la capital del Valle del Cauca”.

Entre las exigencias que hizo la Superintendencia está también la disposición de Información sobre la prestación del servicio de aseo en un modelo de libre competencia, y también, abstenerse de actuar de manera coordinada y no hacer uso de la Unión Temporal SICO para esta finalidad.

Ante esta decisión de la SIC, el concejal Sergio Zamora del Pacto Histórico señaló que esta resolución despeja la incertidumbre que se vive en la ciudad relacionada con el futuro de Emsirva, pues deja claro que la titularidad de los usuarios es de esta empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.



“Determinando que esos contratos le pertenecen a Ensirva. Por lo tanto la operadores deben devolverlos en los tres días después de la notificación de dicha resolución. Los operadores tendrán que proceder a devolver lo que está pactado en aquellos contratos” dijo Zamora.

Por su parte, el concejal del Centro Democrático, Juan Felipe Murgueitio, aseguró que esta no es una decisión de deje en firme el futuro de Emsirva, pues las operadoras de aseo aún tienen vías jurídicas para defender su postura.

“Hay que dejar muy claro que esto es una parte del proceso que los operadores privados tienen todavía varias instancias, a las cuales acudir y que todavía estamos en medio de un pleito jurídico que debe ser resuelto por la justicia colombiana, para determinar de quién son los contratos, es decir de quién es la titularidad de los usuarios. Pero que devuelvan los usuarios no significa que el problema está resuelto, porque hoy estamos en una situación, en un estado de libre competencia donde cualquier empresa puede hacer gestión comercial, afiliar usuarios a sus a su empresa y prestar el servicio de manera libre”, añadió Murgueitio.

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En la resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio aclara que las medidas cautelares buscan evitar un daño irreversible en el mercado del aseo, sin embargo no es una sanción definitiva ni una declaración formal de responsabilidad.