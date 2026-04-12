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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Vehículo particular generó caos al invadir obra del barrio Obrero de Cali a alta velocidad

Vehículo particular generó caos al invadir obra del barrio Obrero de Cali a alta velocidad

Esta situación se registró a una hora donde había un considerable número de personas en el sector, quienes tuvieron que salir corriendo, para evitar ser atropellados por el conductor.

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