La comunidad del tradicional barrio Obrero de Cali permanece asombrada ante el más reciente incidente ocurrido con el conductor de un vehículo particular, donde decenas de personas estuvieron en riesgo de ser atropelladas y los trabajos que actualmente se adelantan en el sector se vieron afectados.

El hecho ocurrió este fin de semana, cuando un vehículo Renault de color gris fue grabado en video transitando por una zona completamente restringida, no solo por ser un espacio únicamente para peatones, sino porque en la actualidad está cerrado, pues la obra que ahí se adelanta aún no ha sido terminada.

Esta situación se registró a una hora en la que había un considerable número de personas en el sector, quienes tuvieron que salir corriendo buscando refugio para evitar ser atropellados por el conductor, quien, luego de intentar huir, tuvo que devolverse y encontrar otro desvío, pasando por la vía que actualmente está siendo intervenida.

Vehículo particular generó caos al invadir obra del barrio Obrero de Cali a alta velocidad

"Tuvimos la incursión de un vehículo particular que ingresó haciendo caso omiso a los cerramientos, los corrió. Allí se encontró con la seguridad de la obra y los agentes de tránsito, quienes trataron de detenerlo; la comunidad también trató de requerir al ciudadano, pero él no detuvo la marcha. Se devolvió porque los montículos de tierra para la nivelación no le iban a dejar pasar", explicó Diana Barbosa, directora de Proyectos de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana de Cali, EDRU.



Por fortuna, en medio de la situación no resultaron personas heridas; sin embargo, el ingreso del vehículo a una zona que está siendo habilitada con el objetivo de convertirla en 100 % peatonal generó daños considerables a algunos materiales de la intervención.

“Sí hubo daños en la obra y en el vehículo del conductor. En este momento se está haciendo la evaluación de los daños en bordillos, adoquines, la nivelación para hacer la armadura del concreto estampado de la intersección de la 11 con 22A, y roturas de bordillos por donde el ciudadano salió por la 25 con 11B. Allá hubo una fractura en los bordillos y las cintas", finalizó Barbosa.