De La Espriella estrena mandato con traslado de cabecillas: Sala de Prensa, 9 de agosto de 2026

El programa Sala de Prensa del domingo 9 de agosto de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:



Dr. Luis Fernando Mejía (CEO de Lumin Economic Intelligence): Analiza la crítica situación fiscal del país, respaldando la eliminación del impuesto al patrimonio y la necesidad de un plan profundo de recorte de gasto público.

Analiza la crítica situación fiscal del país, respaldando la eliminación del impuesto al patrimonio y la necesidad de un plan profundo de recorte de gasto público. Alejandro Castañeda (Presidente ejecutivo de ANDEG): Advierte sobre el inminente riesgo de apagón ante el fenómeno del Niño, el déficit de energía firme y las deudas millonarias del gobierno con el sector.

Advierte sobre el inminente riesgo de apagón ante el fenómeno del Niño, el déficit de energía firme y las deudas millonarias del gobierno con el sector. Juan Carlos Flores (Analista de seguridad): Expone que la estrategia de seguridad fracasará si no se asfixian los ingresos de la droga y del oro ilegal, calificando el conflicto como un ciclo perpetuo.

Expone que la estrategia de seguridad fracasará si no se asfixian los ingresos de la droga y del oro ilegal, calificando el conflicto como un ciclo perpetuo. Dr. Jorge Toro (Director de la UNIPS): Detalla la grave crisis de caja del sector salud, argumentando la necesidad de inyectar recursos urgentes a través de las EPS para reabrir servicios médicos vitales.

Detalla la grave crisis de caja del sector salud, argumentando la necesidad de inyectar recursos urgentes a través de las EPS para reabrir servicios médicos vitales. Andrés Caro (Analista político): Evalúa los simbolismos de la posesión en Cali, el carácter laico del Estado y defiende un enfoque de sometimiento penal sin negociaciones políticas con criminales.

Evalúa los simbolismos de la posesión en Cali, el carácter laico del Estado y defiende un enfoque de sometimiento penal sin negociaciones políticas con criminales. Teresita Aya (Analista internacional): Explica la fuerte alineación diplomática con Donald Trump, la inclusión en el "Escudo de las Américas" y el traslado de la embajada a Jerusalén.

Explica la fuerte alineación diplomática con Donald Trump, la inclusión en el "Escudo de las Américas" y el traslado de la embajada a Jerusalén. Dr. Jaime Arrubla (Expresidente de la Corte Suprema): Plantea que la JEP es un parche transitorio que debe expirar sin prórrogas, defiende la separación de poderes y resalta el descarte de una constituyente.