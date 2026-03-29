Decenas de muertos en tragedia del avión Hércules: Sala de Prensa Blu, programa del 29 de marzo

Este episodio de Sala del Radar se centra en la tragedia aérea en Putumayo y sus implicaciones técnicas, humanas y legales, tras el accidente de un avión Hércules que dejó decenas de muertos y heridos en una de las peores catástrofes recientes del país.



Johnny López Giraldo , coronel en retiro y expiloto de Hércules, analiza la robustez de estas aeronaves y la rigurosidad de sus protocolos de mantenimiento en la Fuerza Aeroespacial.

, coronel en retiro y expiloto de Hércules, analiza la robustez de estas aeronaves y la rigurosidad de sus protocolos de mantenimiento en la Fuerza Aeroespacial. Stefanie Valencia , periodista de Blu Radio y Noticias Caracol, relata desde terreno las historias de supervivencia y la solidaridad de la comunidad tras la tragedia en Puerto Leguízamo.

, periodista de Blu Radio y Noticias Caracol, relata desde terreno las historias de supervivencia y la solidaridad de la comunidad tras la tragedia en Puerto Leguízamo. Rick Díaz, abogado experto, explica el proceso judicial en Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, detallando escenarios legales y posibles negociaciones.

abogado experto, explica el proceso judicial en Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, detallando escenarios legales y posibles negociaciones. José María Fernández, abogado, aborda el caso de Noelia Castillo en España, cuestionando la eutanasia desde el ámbito jurídico y el impacto en su familia

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