Escalada terrorista en Cauca y Valle del Cauca: Sala de Prensa Blu, programa del 26 de abril

Sala de Prensa del domingo 26 de abril de 2026 abordó la coyuntura política, económica y judicial del país, junto con el contexto internacional y cultural que marca la agenda.



Fernando Rojas, corresponsal en Cauca, relató la magnitud de la reciente escalada violenta y el impacto del atentado en la Vía Panamericana, que dejó víctimas civiles y graves daños en la zona.

relató la magnitud de la reciente escalada violenta y el impacto del atentado en la Vía Panamericana, que dejó víctimas civiles y graves daños en la zona. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle , advirtió que los grupos armados se han fortalecido y pidió más pie de fuerza y tecnología para recuperar el control territorial.

, advirtió que los grupos armados se han fortalecido y pidió más pie de fuerza y tecnología para recuperar el control territorial. Walter Zúñiga, alcalde de Miranda , describió las afectaciones al orden público, la quema de vehículos y las medidas como ley seca ante la presión de los grupos ilegales.

, describió las afectaciones al orden público, la quema de vehículos y las medidas como ley seca ante la presión de los grupos ilegales. Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington , narró el caos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo que obligó a evacuar al presidente.

, narró el caos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo que obligó a evacuar al presidente. Pedro Viveros, analista político , cuestionó los escándalos de corrupción del gobierno y el uso de la agenda pública para desviar la atención de la crisis de seguridad.

, cuestionó los escándalos de corrupción del gobierno y el uso de la agenda pública para desviar la atención de la crisis de seguridad. José Guerra, economista venezolano, explicó el acercamiento con el FMI como un intento de recuperar financiamiento internacional en medio de la crisis.

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