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Escalada terrorista en Cauca y Valle del Cauca: Sala de Prensa Blu, programa del 26 de abril

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 26 de abril de 2026

Sala de Prensa Blu
Sala de Prensa Blu
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de abr, 2026

Sala de Prensa del domingo 26 de abril de 2026 abordó la coyuntura política, económica y judicial del país, junto con el contexto internacional y cultural que marca la agenda.

  • Fernando Rojas, corresponsal en Cauca, relató la magnitud de la reciente escalada violenta y el impacto del atentado en la Vía Panamericana, que dejó víctimas civiles y graves daños en la zona.
  • Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, advirtió que los grupos armados se han fortalecido y pidió más pie de fuerza y tecnología para recuperar el control territorial.
  • Walter Zúñiga, alcalde de Miranda, describió las afectaciones al orden público, la quema de vehículos y las medidas como ley seca ante la presión de los grupos ilegales.
  • Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington, narró el caos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo que obligó a evacuar al presidente.
  • Pedro Viveros, analista político, cuestionó los escándalos de corrupción del gobierno y el uso de la agenda pública para desviar la atención de la crisis de seguridad.
  • José Guerra, economista venezolano, explicó el acercamiento con el FMI como un intento de recuperar financiamiento internacional en medio de la crisis.

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