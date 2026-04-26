Escalada terrorista en Cauca y Valle del Cauca: Sala de Prensa Blu, programa del 26 de abril

Actualizado: 26 de abr, 2026
Sala de Prensa del domingo 26 de abril de 2026 abordó la coyuntura política, económica y judicial del país, junto con el contexto internacional y cultural que marca la agenda.
- Fernando Rojas, corresponsal en Cauca, relató la magnitud de la reciente escalada violenta y el impacto del atentado en la Vía Panamericana, que dejó víctimas civiles y graves daños en la zona.
- Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, advirtió que los grupos armados se han fortalecido y pidió más pie de fuerza y tecnología para recuperar el control territorial.
- Walter Zúñiga, alcalde de Miranda, describió las afectaciones al orden público, la quema de vehículos y las medidas como ley seca ante la presión de los grupos ilegales.
- Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington, narró el caos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo que obligó a evacuar al presidente.
- Pedro Viveros, analista político, cuestionó los escándalos de corrupción del gobierno y el uso de la agenda pública para desviar la atención de la crisis de seguridad.
- José Guerra, economista venezolano, explicó el acercamiento con el FMI como un intento de recuperar financiamiento internacional en medio de la crisis.
Escuche el programa completo aquí: