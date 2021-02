Febrero 07 de 2021 - Sala De Prensa BLU, programa completo

Este domingo, en Sala de prensa BLU, estuvimos hablando sobre el regreso a clases de manera presencial en el modelo de alternancia, con respecto a este tema nos acompañó el profesor Julián de Zubiría.

“Los niños aprenden de manera rápida, no hay mayor riesgo de que no usen el tapabocas o que no se laven las manos, uno puede confiar en que lo hagan, claro, los padres deben tener cuidado al igual que los profesores”, expresó.

Igualmente, los periodistas Andrés Noreña y Estefany Hoyos, abordaron el tema e informaron sobre cómo se están preparando las regiones para el modelo de alternancia en las instituciones educativas.

Además, se conectó con nosotros Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, quien habló sobre la libertad de prensa y las cifras de amenazas a periodistas durante el último año en Colombia.

“Esto demanda por parte del Gobierno Nacional un mensaje de respaldo, pareciera que estamos ante un negacionismo de esta situación. No se puede permitir”, afirmó.

Por otra parte, María Emma Mejía, habló sobre la política internacional y los cambios con la nueva Presidencia de Estados Unidos a cargo de Joe Biden.

Escuche aquí el programa completo de Sala De Prensa BLU: