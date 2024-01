Los incendio forestales no dan tregua en Colombia: Sala De Prensa Blu, 28 de enero de 2024

El domingo, 28 de enero, en Sala De Prensa Blu con Juan Roberto Vargas, estuvo la secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto, quien habló sobre los incendios en el país y sus causas.

"Los incendios que estamos viendo en este momento en Colombia es producto de una vulnerabilidad del territorio frente a este fenómeno de cambio climático, entonces la amenaza es esta y la vulnerabilidad es que tantos elementos expuestos del territorio están vulnerables a esta amenaza", afirmó Nieto.

El analista político Gabriel Cifuentes, conversó sobre la crisis en el Gobierno Petro.

"Si no se pone las pilas, vamos a quedar detrás de Etiopía como productores del grano y estas son una serie de imágenes que hemos visto de manera repetida en las últimas semanas y que yo creo que responden un poco a la frustración e incluso también al desespero de ver cómo no se está logrando ejecutar ni materializar un plan de Gobierno que entre otras cosas, ha generado muchísimas expectativas", indicó.

El capitán delegado de Bomberos Meta, José Conde Sánchez, y el comandante de bomberos voluntarios de Santa Marta, Ricardo Chachin, dieron detalles acerca de los incendios forestales.

"Hemos tenido emergencias aquí en el departamento del Meta, un aproximado de 158 incendios forestales en los 24 días que van corriendo del mes de enero", puntualizó Conde.

La internacionalista Teresa Aya, dialogó sobre la política en Estados Unidos y de las protestas en Argentina.

"El presidente Milei no tiene filtro y llamó al presidente Petro un socialista que está acabando con el país, él no tiene filtros con nadie, ni con el presidente Lula ha tenido. Es un presidente que está buscando problemas que no debería buscar, cuando su situación interna la tiene tan complicada en este momento", señaló.

Por último, el cinéfilo Luis Carlos Rueda habló sobre los Premios Óscar.

“Oppenheimer en un mundo justo y real tiene que ganarse el premio a mejor película, mejor director y actor, tiene grandes posibilidades, pero tiene un gran oponente de la película 'Los que se Quedan' que se va a estrenar el 8 de febrero y digo gran oponente, porque ambos se ganaron el Globo de Oro”, sentenció.

Escuche el programa completo aquí: