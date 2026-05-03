¿Paloma o Cepeda? Así avanzan las campañas electorales: Sala de Prensa Blu, programa del 3 de mayo

En Sala de Prensa del domingo 3 de mayo de 2026, el debate se mueve entre el pulso electoral, la situación regional del Cauca y los retos que trae la inteligencia artificial para el trabajo.



Ana Fernanda Muñoz Otoya: Presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca que expone cómo el departamento mantiene su vocación exportadora en medio de la violencia y reclama mayor seguridad e inversión para sostener la actividad productiva.

Presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca que expone cómo el departamento mantiene su vocación exportadora en medio de la violencia y reclama mayor seguridad e inversión para sostener la actividad productiva. Augusto Reyes: Estratega electoral que analiza el panorama presidencial y sostiene que las campañas deberán conectar más con las preocupaciones diarias de los ciudadanos que con las disputas ideológicas.

Estratega electoral que analiza el panorama presidencial y sostiene que las campañas deberán conectar más con las preocupaciones diarias de los ciudadanos que con las disputas ideológicas. Gabriel Becerra: Integrante de la campaña de Iván Cepeda que explica la apuesta por construir mayorías alrededor de propuestas enfocadas en democratizar la economía, la tierra y los derechos sociales.

Integrante de la campaña de Iván Cepeda que explica la apuesta por construir mayorías alrededor de propuestas enfocadas en democratizar la economía, la tierra y los derechos sociales. David Luna: Vocero de la campaña de Paloma Valencia que comparte lo recogido en sus recorridos regionales, donde seguridad, salud y presencia efectiva del Estado aparecen entre las principales demandas.

Vocero de la campaña de Paloma Valencia que comparte lo recogido en sus recorridos regionales, donde seguridad, salud y presencia efectiva del Estado aparecen entre las principales demandas. Santiago Restrepo: Consultor en inteligencia artificial que advierte sobre el impacto de la automatización en tareas digitales repetitivas y recomienda fortalecer habilidades humanas como criterio, adaptación y comunicación.

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