Seguridad electoral y choque con las cortes: Sala de Prensa Blu, 17 de mayo de 2026

Actualizado: 17 de may, 2026
En Sala de Prensa de este domingo 17 de mayo de 2026 analizamos los temas que marcan la agenda política y mundial a dos semanas de las elecciones presidenciales en Colombia. El programa aborda las alertas por la seguridad electoral en varias regiones del país, el choque entre el Gobierno y las altas cortes, los efectos internacionales del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, y las expectativas por la convocatoria de la selección Colombia rumbo al Mundial.
- Alejandra Barrios, directora de la MOE, explica los riesgos que enfrenta el proceso electoral por la presencia y dispersión de grupos armados ilegales en distintas zonas del país.
- Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, habla de las estrategias para garantizar la participación electoral en sectores rurales afectados por amenazas y constreñimiento armado.
- Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, analiza las tensiones entre el Ejecutivo y la rama judicial y el papel de los contrapesos institucionales.
- Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado, examina las repercusiones políticas y comerciales del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.
- Alexis García entrega su análisis sobre la prelista de la selección Colombia y las decisiones del técnico Néstor Lorenzo pensando en el Mundial.
Escuche el programa completo aquí: