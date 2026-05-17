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Seguridad electoral y choque con las cortes: Sala de Prensa Blu, 17 de mayo de 2026

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 17 de mayo de 2026

Sala de Prensa Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

En Sala de Prensa de este domingo 17 de mayo de 2026 analizamos los temas que marcan la agenda política y mundial a dos semanas de las elecciones presidenciales en Colombia. El programa aborda las alertas por la seguridad electoral en varias regiones del país, el choque entre el Gobierno y las altas cortes, los efectos internacionales del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, y las expectativas por la convocatoria de la selección Colombia rumbo al Mundial.

  • Alejandra Barrios, directora de la MOE, explica los riesgos que enfrenta el proceso electoral por la presencia y dispersión de grupos armados ilegales en distintas zonas del país.
  • Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, habla de las estrategias para garantizar la participación electoral en sectores rurales afectados por amenazas y constreñimiento armado.
  • Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, analiza las tensiones entre el Ejecutivo y la rama judicial y el papel de los contrapesos institucionales.
  • Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado, examina las repercusiones políticas y comerciales del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.
  • Alexis García entrega su análisis sobre la prelista de la selección Colombia y las decisiones del técnico Néstor Lorenzo pensando en el Mundial.

Escuche el programa completo aquí:

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