Seguridad electoral y choque con las cortes: Sala de Prensa Blu, 17 de mayo de 2026

En Sala de Prensa de este domingo 17 de mayo de 2026 analizamos los temas que marcan la agenda política y mundial a dos semanas de las elecciones presidenciales en Colombia. El programa aborda las alertas por la seguridad electoral en varias regiones del país, el choque entre el Gobierno y las altas cortes, los efectos internacionales del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, y las expectativas por la convocatoria de la selección Colombia rumbo al Mundial.



Alejandra Barrios, directora de la MOE , explica los riesgos que enfrenta el proceso electoral por la presencia y dispersión de grupos armados ilegales en distintas zonas del país.

, explica los riesgos que enfrenta el proceso electoral por la presencia y dispersión de grupos armados ilegales en distintas zonas del país. Rafaela Cortés, gobernadora del Meta , habla de las estrategias para garantizar la participación electoral en sectores rurales afectados por amenazas y constreñimiento armado.

, habla de las estrategias para garantizar la participación electoral en sectores rurales afectados por amenazas y constreñimiento armado. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema , analiza las tensiones entre el Ejecutivo y la rama judicial y el papel de los contrapesos institucionales.

, analiza las tensiones entre el Ejecutivo y la rama judicial y el papel de los contrapesos institucionales. Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado , examina las repercusiones políticas y comerciales del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.

, examina las repercusiones políticas y comerciales del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. Alexis García entrega su análisis sobre la prelista de la selección Colombia y las decisiones del técnico Néstor Lorenzo pensando en el Mundial.

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