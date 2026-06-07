Un triste adiós a Cristian Herrera, periodista asesinado: Sala de Prensa Blu, 7 de mayo de 2026

El programa Sala de Prensa del domingo 7 de junio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo

Homenaje y denuncia por el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, analizando los riesgos del oficio con su colega John Jairo Jácome

en Cúcuta, analizando los riesgos del oficio con su colega John Jairo Jácome Análisis de la recta final de la campaña presidencial colombiana entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella con los analistas Andrés Caro y Thierry Ways

colombiana entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella con los analistas Andrés Caro y Thierry Ways Detalles de la preparación de la selección Colombia en San Diego para su partido amistoso contra Jordania , reportados por Juan Carlos Cortés

, reportados por Juan Carlos Cortés Seguimiento a la segunda vuelta presidencial en Perú y a la histórica visita del Papa León 14 a España

Escucha el programa completo aquí: