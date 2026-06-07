Un triste adiós a Cristian Herrera, periodista asesinado: Sala de Prensa Blu, 7 de mayo de 2026

Actualizado: 7 de jun, 2026
El programa Sala de Prensa del domingo 7 de junio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo
- Homenaje y denuncia por el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, analizando los riesgos del oficio con su colega John Jairo Jácome
- Análisis de la recta final de la campaña presidencial colombiana entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella con los analistas Andrés Caro y Thierry Ways
- Detalles de la preparación de la selección Colombia en San Diego para su partido amistoso contra Jordania, reportados por Juan Carlos Cortés
- Seguimiento a la segunda vuelta presidencial en Perú y a la histórica visita del Papa León 14 a España