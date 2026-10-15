Atención renal en Latinoamérica: operación busca ampliar cobertura a más de 67.000 pacientes

Una operación empresarial busca ampliar la capacidad de atención especializada para pacientes con enfermedades renales en Latinoamérica, mediante la integración de servicios en cinco países de la región.

La iniciativa proyecta fortalecer la infraestructura asistencial y consolidar una red de más de 110 unidades renales, una vez se complete el proceso de adquisición.

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La operación es liderada por Nefrouros, marca de MoMentum Holding, que recibió la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para avanzar en la adquisición del negocio de servicios de cuidado renal de Vantive en Latinoamérica. La transacción hace parte de la estrategia de expansión internacional del grupo colombiano, que cuenta con 19 años de experiencia en el sector salud.

¿A cuántos pacientes busca atender la operación?

Según las proyecciones de la compañía, una vez se concrete el cierre de la adquisición, MoMentum Holding y Nefrouros atenderán a más de 67.000 pacientes y tendrán presencia en Colombia, Brasil, Ecuador, Guatemala y República Dominicana.



Con esta expansión, la organización prevé consolidarse como el segundo grupo de cuidado renal más grande de Latinoamérica. El objetivo es fortalecer sus capacidades asistenciales y ampliar la prestación de servicios especializados para pacientes, sus familias y las entidades responsables del aseguramiento y la atención en salud.

El presidente de MoMentum Holding, Mauricio Osorio, destacó el alcance que tendría la integración para el crecimiento de la compañía y la ampliación de sus servicios.

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"Nos entusiasma la oportunidad de llegar a miles de pacientes y sus familias a través de nuestra filosofía de servicio diferencial, 'Servir con el alma'", afirmó el directivo.

Durante los próximos meses, la compañía tendrá como prioridad garantizar la continuidad de los servicios y mantener la calidad de la atención. Después del cierre de la transacción, comenzará la integración de los equipos, procesos y capacidades de las organizaciones involucradas.

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La intención es combinar la experiencia y el talento de ambas operaciones, con énfasis en los estándares clínicos y el acompañamiento humano a los pacientes.

La expansión también responde a la apuesta de MoMentum Holding por impulsar modelos de atención integrales e innovadores, centrados en las necesidades de los usuarios y desarrollados en colaboración con profesionales de la salud, aseguradores y otros actores del sistema.

Aunque la SIC ya autorizó avanzar en la adquisición, la ampliación proyectada de la cobertura dependerá de que se complete la transacción y se desarrolle posteriormente la integración de las operaciones.