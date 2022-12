Cinco cosas que no debe hacer con sus dispositivos móviles y redes sociales

Según el estudio ‘How many times do you check your mobile phone per day?’ de la firma Oracle Marketing Cloud, es común que las personas consulten su smartphone cerca de ciento cincuenta veces al día.

Al respecto, Manuel Armayones, subdirector académico de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica en su libro ‘El efecto smartphone. Conectarse con sentido’ que lo que lleva a las personas a tener un comportamiento compulsivo no son las nuevas tecnologías sino que, en función de su estado emocional, cada individuo puede ser susceptible de hacer un uso abusivo de ellas.

Así, Armayones explica las cinco 'psicopaTIClogías' más comunes y da claves para evitarlas:

-FoMO (fear of missing out): Miedo a perderse lo que pasa en las redes sociales y los contenidos que comparte cada contacto.

Las personas tienen la necesidad de ingresar continuamente en plataformas como Facebook e Instagram y según varios estudios es más frecuente en hombres jóvenes y adolescentes.

El experto recomienda a los usuarios tener en cuenta que son ellos quienes tienen control sobre su propio tiempo: “Somos nosotros los que compartimos nuestra vida personal y por tanto dejando de hacerlo se acabaría el problema”.

-Nomofobia: Esta fobia se manifiesta al sentir ansiedad por no tener el dispositivo móvil a la mano o quedarse sin batería antes de llegar a la oficina o el hogar.

Una solución para evitarla es exponerse a situaciones en que no se lleve el celular en el bolsillo, empezando con ejercicios simples como apagarlo en la noche o salir al supermercado con la batería del teléfono descargada.

“En esos momentos te das cuenta de que no somos imprescindibles y de que el mundo continúa girando sin que nosotros estemos conectados”, señala Armayones.

-Vibración fantasma: Es la sensación de que el celular vibra o suena cuando en realidad no lo hace.

Este comportamiento puede conllevar un desgaste emocional y continua ansiedad. La recomendación es apagar el dispositivo o mantenerlo alejado del bolsillo.

-Mente erráTICa: Es saltar entre enlaces y contenidos de una web a otra en busca de la mejor información, oferta, producto, etc.

Este comportamiento puede llevar a una insatisfacción permanente porque las personas se pasan la vida buscando siempre algo mejor.

La mejor manera de evitar caer en este círculo es controlar el tiempo que se pasa delante de la pantalla, recoger datos y guardarlos en un archivo aparte, y una vez se recoja la información suficiente, desconectarse de Internet para leer a fondo los resultados de la búsqueda.

-Efecto Google: Al convertir al famoso buscador en una extensión de nuestra propia memoria se cae en el efecto Google.

Este comportamiento es muy común y según especialistas cada vez afecta en mayor medida a las personas, pues con el uso de la tecnología se necesita traspasar menos información desde la memoria a corto plazo a la de largo plazo.

Manuel Armayones plantea que esta manía podría no tener cura inmediata, y se convertiría en algo inevitable con el paso de los años: “Hay quien asegura que Google seca el cerebro y otros que defienden que las TIC son imparables y podrían incluso conectar nuestro cerebro a internet (…) Lejos de ser un problema, es un recurso de gran ayuda que nos permite dedicar nuestros esfuerzos intelectuales a otro tipo de retos”.