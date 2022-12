Cinco razones por las que debería dejar de usar gel antibacterial

El portal especializado EcoWatch deja en evidencia algunas razones de peso por las que se debería dejar de lado el uso diario de cierto tipo de productos antibacteriales; entre otros, se hace referencia a jabones y los populares geles:

Publicidad

1-El uso excesivo de estos productos contribuye a la mutación de bacterias:

Al igual que en algunos jabones, desodorantes y cremas dentífricas, el triclosán está presente en la mayoría de antibacteriales.

Publicidad

Según explica el epidemiólogo Allison Aiello a la revista Scientific American, al exponer a las bacterias a este ingrediente en exceso, estas pueden mutar hasta convertirse en inmunes a este tipo de productos, de manera similar a lo que se plantea con el uso excesivo de antibióticos y la mutación de los virus.

Publicidad

2-Perjudica la función muscular:

Los riesgos asociados al uso del triclosán conforman una larga lista; una de las que más llama la atención a expertos, según un estudio publicado en la revista Smithsonian, es que este agente antibacteriano dificulta las contracciones musculares a nivel celular con tan solo una pequeña dosis.

Publicidad

3-Aumenta el riesgo de alergias:

Publicidad

Un estudio publicado por el Journal of Allergy and Clinical Immunology promueve la teoría de que el medio ambiente excesivamente higienizado en que vivimos hoy en día perjudica el desarrollo de nuestro sistema inmune.

Nuevamente se apunta al triclosán como el causante, pues su presencia en productos de higiene común causaría mutaciones que pueden aumentar el riesgo de alergias.

Publicidad

4-Es malo para el medioambiente:

Publicidad

Cuando el antibacterial se enjuaga de las manos este no desaparece del agua que viaja por la cañería pues, según señala EcoWatch, estos productos químicos no se eliminan por completo durante los procesos de tratamiento de aguas residuales.

Lo preocupante es que se ha señalado al triclosán y triclocarbán, ingredientes presentes en los geles antibacteriales, como cancerígenos y si estos llegaran a los sistemas de agua y los alimentos podríamos tener un problema de salud masiva en las manos.

Publicidad

5-No es más eficaz que el jabón normal:

Publicidad

Se ha demostrado que el gel antibacterial no es más eficaz que el jabón normal para la prevención de enfermedades.

Según un estudio publicado en el Oxford Journal of Infectious Disease no hay “ninguna diferencia significativa” entre el jabón y el antibacterial a la hora de la prevención de enfermedades infecciosas, un hecho no debería sorprender si se tiene en cuenta que la mayoría de enfermedades son causadas por virus y no por bacterias.