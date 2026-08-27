¿Cómo llegar a una vejez saludable? Estas son las claves para cuidar la salud desde hoy

Llegar a una edad avanzada con autonomía y una buena calidad de vida es un reto que empieza mucho antes de la vejez. Para los especialistas, el envejecimiento saludable no depende únicamente de la ausencia de enfermedades, sino de la capacidad que cada persona desarrolla a lo largo de los años para mantenerse activa, independiente y vinculada con su entorno.

La discusión cobra especial importancia en Colombia, donde la estructura de la población está cambiando. El país tiene actualmente cerca de 53,9 millones de habitantes y las proyecciones apuntan a que llegará a más de 56 millones en 2043, antes de comenzar a registrar un crecimiento negativo desde 2044.

Este cambio demográfico plantea nuevas exigencias para el sistema de salud. No se trata solamente de atender a una población que vivirá más años, sino de generar condiciones para que esos años transcurran con la menor pérdida posible de capacidades físicas, cognitivas y sociales.

Imagen de referencia Foto: Bing Image Creator

Uno de los principales desafíos está relacionado con la dependencia y la fragilidad. Según los datos entregados por especialistas, entre 12 % y 15 % de las personas mayores presenta algún grado de dependencia funcional, mientras que hasta 20 % de los mayores de 70 años vive con fragilidad. Esta condición puede aumentar la posibilidad de sufrir caídas, ser hospitalizado o requerir nuevos ingresos al sistema de salud.



El panorama es todavía más complejo entre quienes superan los 80 años. En los últimos 15 años, los años vividos con discapacidad aumentaron alrededor de 77 % en este grupo de población.

La prevención comienza mucho antes de los 60 años

Frente a este escenario, los expertos insisten en que cuidar la salud durante la vejez requiere una mirada de largo plazo. La alimentación equilibrada, el ejercicio y los controles médicos hacen parte de las medidas que pueden ayudar a conservar la funcionalidad y la independencia con el paso del tiempo.

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Una de las herramientas recomendadas es la valoración geriátrica integral. Este tipo de evaluación permite identificar necesidades y riesgos particulares y, a partir de ellos, establecer un plan de cuidado que tenga en cuenta diferentes dimensiones de la salud.

“Acudir a una valoración de envejecimiento saludable con el geriatra permite transformar la perspectiva de envejecer y contar con un plan de cuidado integral”, explicó el doctor Carlos Ariza, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría.

El especialista también resaltó la importancia de incorporar la vacunación dentro de las estrategias de prevención durante la adultez.

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¿Por qué las vacunas son importantes en los adultos mayores?

La inmunización no es un asunto exclusivo de la infancia. A medida que una persona envejece, el sistema inmunitario puede perder parte de su capacidad para responder frente a determinadas infecciones, lo que aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones.

Entre las enfermedades que pueden representar una amenaza para los adultos mayores están las infecciones respiratorias provocadas por el virus sincitial respiratorio (VSR), la influenza y el SARS-CoV-2, responsable de la covid-19. También se encuentra la enfermedad neumocócica, causada por una bacteria.

De acuerdo con Ariza, incluir la vacunación dentro del cuidado preventivo puede favorecer una mejor respuesta del sistema inmunitario y disminuir el riesgo de infecciones, hospitalizaciones y mortalidad asociada a enfermedades prevenibles.

Un cambio que ya está ocurriendo en el mundo

La transformación demográfica no es exclusiva de Colombia. La OMS calcula que para 2030 una de cada seis personas en el planeta tendrá 60 años o más. La población mundial de este grupo pasaría de 1.000 millones de personas en 2020 a 1.400 millones en 2030.

Por eso, la salud durante la vejez empieza a considerarse desde una perspectiva de curso de vida: las condiciones sociales, los hábitos y las oportunidades de acceso a la salud acumuladas durante décadas pueden influir en cómo se llega a edades avanzadas.

“Prepararse para el cambio demográfico y responder mejor a las necesidades de las personas mayores debe ser una prioridad para todos los sectores”, señaló el doctor Camilo Moreno, director médico para el Clúster Norte de Latinoamérica de Pfizer.

El desafío también está en la capacidad del sistema para responder a esta transformación. Actualmente, Colombia cuenta con menos de 300 geriatras activos, aproximadamente uno por cada 25.000 a 30.000 personas mayores, frente a un estándar internacional de cerca de un especialista por cada 5.000.

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Ante esta realidad, la OPS plantea acciones que van más allá de la consulta médica: impulsar políticas públicas de envejecimiento saludable, construir entornos adecuados para las personas mayores, adaptar los servicios de salud, desarrollar sistemas sostenibles de atención a largo plazo y fortalecer la investigación y el seguimiento de esta población.

En ese sentido, prepararse para la vejez no significa esperar a que aparezcan las primeras señales de deterioro. Mantenerse físicamente activo, alimentarse adecuadamente, realizar controles de salud y mantener al día las vacunas son decisiones que pueden tomarse desde la adultez y que hacen parte de una estrategia más amplia: llegar a los años de mayor edad con más posibilidades de conservar la independencia y la calidad de vida.