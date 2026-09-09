¿Cómo verificar un cirujano plástico certificado en Colombia?

El reciente destape de un centro clandestino en el que se practicaron más de 200 cirugías estéticas ilegales en Bogotá encendió las alarmas sobre los riesgos de la mala praxis y la proliferación de falsos profesionales de la salud en Colombia. Esteban Felipe Nao y Rut Verónica Lengua acondicionaron un supuesto consultorio en la localidad de Usaquén equipado con camillas, diplomas falsos y personal auxiliar, mediante el cual engañaron a cientos de pacientes entre 2023 y 2024, acumulando ganancias estimadas en más de 500 millones de pesos.

Múltiples abusos e intervenciones sin anestesia

Las denuncias sobre el funcionamiento de este establecimiento revelaron condiciones inhumanas durante los procedimientos. Según se dio a conocer en Mañanas Blu los señalados continuaban operando a pesar de que los pacientes despertaban en mitad de la cirugía por falta de anestesia suficiente, e incluso les tapaban la boca para evitar que las personas en la recepción escucharan sus gritos de dolor.

Entre las intervenciones que practicaban sin la debida acreditación se encontraban liposucciones, lipólisis láser, transferencias de grasa, aumento de glúteos, marcación abdominal y rinoplastias. El doctor Samuel Barbosa, integrante de la junta directiva del Colegio Médico Colombiano (CMC), enfatizó la absoluta falta de idoneidad del principal señalado.

"No tenemos conocimiento de que tenga algún tipo de formación. En este sentido somos claros: ni siquiera era médico general, por decirlo así, como para tener un nivel básico o primario de conocimiento".



Alerta previa del Colegio Médico Colombiano y proceso judicial

A pesar de la dimensión del fraude y el impacto sobre las víctimas, el Colegio Médico Colombiano ya había notificado a las autoridades competentes más de un año antes de que se efectuaran las intervenciones judiciales. La irregularidad fue detectada de manera interna cuando el falso médico solicitó el trámite de la tarjeta profesional ante la institución.

"Este falso cirujano hizo una solicitud de trámite de la tarjeta profesional del Colegio Médico. Hacemos una verificación a todo nivel, tanto de los diplomas como de los documentos aportados... Identificamos en nuestro proceso de verificación que no eran profesionales y se hizo la notificación con radicado a la Fiscalía desde ese entonces, a mediados de junio del año pasado", dijo. No obstante, fue hasta septiembre cuando los investigadores acudieron a recolectar el expediente completo aportado por el colegio profesional

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Los requisitos de formación en la especialidad

Para concientizar sobre el peligro que representan estos centros informales, el especialista aclaró el extenso camino académico que requiere un médico cirujano legítimo antes de realizar procedimientos invasivos o de reestructuración estética.

De acuerdo con el doctor Barbosa, intervenir áreas complejas como el rostro o el abdomen exige conocimientos avanzados en especialidades como la cirugía plástica o la otorrinolaringología: "Para llegar a ese nivel de ejercicio profesional se requieren mínimo entre unos 9 a 10 años de formación profesional específica".

Pasos oficiales para verificar a un cirujano plástico en Colombia

Frente a la prolífera oferta en redes sociales o páginas web engañosas que aparentan ser clínicas formales, el Colegio Médico Colombiano emitió pautas concretas para comprobar la idoneidad de un médico y de la instalación antes de practicarse cualquier procedimiento.

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Consultar el Registro Único de Talento Humano en Salud (ReTHUS):

Es una base de datos pública administrada por el Ministerio de Salud, con la información que reporta el Colegio Médico Colombiano

Permite verificar con el número de cédula o identificación la titulación real del especialista

"Hay un Registro Único de Talento Humano en Salud que es de acceso público para todo el mundo, donde ustedes pueden verificar por número de identificación del profesional si es profesional o no y si tiene los niveles de formación pertinentes y las competencias pertinentes para lo que está proponiendo". Si la persona no figura en dicho registro, no existen garantías sobre su calidad profesional.

Verificar la habilitación de la clínica o establecimiento:

Bajo ninguna circunstancia se deben aceptar intervenciones en casas, apartamentos u oficinas improvisadas. La certificación del lugar debe corroborarse ante las autoridades locales.

"Se puede consultar directamente en las Secretarías de Salud de cada ente territorial, municipio o ciudad, donde ellos son los encargados de la verificación de la habilitación para la prestación de los servicios en salud". Esta certificación asegura que la sede disponga de la infraestructura, equipos tecnológicos y protocolos de urgencia requeridos para atender eventuales complicaciones.