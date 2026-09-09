Invima lanza alerta por insecticida que usan miles de colombianos: pide suspenderlo de inmediato

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria por la comercialización ilegal de un insecticida que estaría siendo ofrecido a consumidores en Colombia a través de redes sociales.

Se trata de “Sergio El Exterminador”, un producto que, de acuerdo con la alerta sanitaria 286-2026, no cuenta con registro sanitario del Invima, requisito necesario para su comercialización en el territorio nacional. La entidad calificó el producto como fraudulento y pidió a la ciudadanía abstenerse de comprarlo o utilizarlo.

La detección se produjo a partir de denuncias recibidas y de las acciones de vigilancia sanitaria adelantadas por el Invima. En el documento, la entidad señala específicamente que el insecticida fue encontrado siendo comercializado a través de TikTok.

Sergio El Exterminador. Foto: Invima

¿Qué dijo el Invima sobre el insecticida ‘Sergio El Exterminador’?

La principal advertencia de la autoridad sanitaria está relacionada con la falta de registro sanitario. El Invima explica que los plaguicidas de uso doméstico o de uso en salud pública que se comercializan sin este requisito pueden representar un riesgo para la salud de las personas que los utilizan.



Según la entidad, la ausencia de registro implica que no existen garantías sobre elementos fundamentales del producto, entre ellos:



Su calidad.

Su seguridad.

Su eficacia.

Su composición.

Su origen.

Las condiciones en las que fue fabricado.

Las condiciones de almacenamiento.

El Invima también advierte que, al desconocerse la cadena de comercialización del producto, tampoco existe trazabilidad suficiente sobre las condiciones en las que fue almacenado y transportado.

¿Qué deben hacer las personas que tienen este producto en casa?

La recomendación del Invima para quienes ya adquirieron o están utilizando “Sergio El Exterminador” es suspender inmediatamente su uso.

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La entidad considera que continuar utilizando un producto que no cuenta con el registro sanitario requerido puede representar un riesgo para la salud. Además, pidió a los ciudadanos informar sobre los lugares o personas que estén distribuyendo o comercializando este insecticida.

En ese sentido, las principales recomendaciones para los consumidores son:



No comprar el producto “Sergio El Exterminador”. Suspender de inmediato su uso si ya fue adquirido. Denunciar ante el Invima a quienes lo distribuyan o comercialicen. Verificar el registro sanitario antes de comprar plaguicidas y otros productos sometidos a vigilancia sanitaria.

La autoridad recordó además que los productos fraudulentos pueden ser ofrecidos mediante páginas web, redes sociales y otros medios, por lo que recomendó a los consumidores revisar la información sanitaria antes de adquirirlos.

¿Cómo saber si un plaguicida tiene registro sanitario Invima?

El Invima dispone de una herramienta para que los consumidores puedan comprobar si un producto cuenta con el registro sanitario correspondiente.

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La consulta se puede realizar a través de la página web del Invima, ingresando a “Servicios en Línea - Consulta Registro Sanitario”. La recomendación cobra especial importancia cuando el producto es ofrecido mediante redes sociales u otros canales digitales.

La alerta no establece que todos los productos comercializados por internet sean ilegales. Sin embargo, en el caso específico de “Sergio El Exterminador”, el Invima confirmó que el producto identificado no dispone de registro sanitario y que su comercialización en Colombia es ilegal.

La advertencia también está dirigida a los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores. El Invima les pidió abstenerse de distribuir o vender el producto señalado en la alerta.

La entidad advierte que quienes incumplan esta disposición podrían quedar sujetos a medidas sanitarias de seguridad y a los procesos sancionatorios correspondientes.