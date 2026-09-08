Día Latinoamericano de la Epilepsia: la alternativa cuando no funciona el medicamento

Cada 9 de septiembre se conmemora el Día Latinoamericano de la Epilepsia, una fecha que busca visibilizar los desafíos que enfrentan las personas con esta enfermedad, especialmente aquellas que continúan presentando crisis pese al tratamiento farmacológico.

De acuerdo con información de MinSalud, en Colombia se identificaron a 767.251 personas con epilepsia, de las cuales cerca de 230.175 podrían presentar farmacorresistencia.

Cuando un paciente no logra controlar las crisis después de utilizar adecuadamente dos tratamientos antiepilépticos seleccionados, se considera que presenta epilepsia farmacorresistente. En estos casos, especialistas advierten sobre la importancia de evaluar oportunamente otras opciones terapéuticas.

“Cuando un paciente continúa presentando crisis epilépticas pese al uso de dos tratamientos antiepilépticos adecuadamente seleccionados y utilizados, se considera que tiene epilepsia farmacorresistente. En estos casos es muy importante no retrasar la búsqueda de otras alternativas de manejo, porque en epilepsia, así como en otras condiciones neurológicas, el tiempo es cerebro”, explicó Luz Helena Castaño Torres, experta en terapia cetogénica.



La alternativa para estos pacientes

La evidencia desarrollada en Colombia ha mostrado resultados favorables de esta alternativa en pacientes seleccionados. Un estudio observacional de FUNDEM IPS, publicado en 2025 y que siguió durante 12 meses a 25 pacientes pediátricos, encontró que el 44 % alcanzó libertad de crisis y que otro 60 % logró una reducción superior al 90 %.



La terapia cetogénica es un tratamiento nutricional no farmacológico que combina un alto contenido de grasas, proteínas adecuadas y una baja cantidad de carbohidratos. Esta composición favorece la producción de cetonas, que pueden actuar como una fuente alternativa de energía y generar cambios en la actividad cerebral. No obstante, los especialistas enfatizan que no se trata de una dieta para bajar de peso ni de un tratamiento que pueda iniciarse de manera autónoma.

“Entre las opciones que pueden evaluarse en pacientes con epilepsia farmacorresistente se encuentran la cirugía de epilepsia, la neuromodulación y la terapia cetogénica”, explicó Castaño, quien señaló que la elección depende de las características clínicas de cada persona.

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El llamado durante el Día Latinoamericano de la Epilepsia es a no normalizar la persistencia de las crisis y a consultar con el equipo médico cuando los tratamientos utilizados no están logrando el control esperado. Los pacientes y cuidadores pueden contribuir llevando un registro de la frecuencia y características de las crisis y comunicando cualquier cambio al especialista.