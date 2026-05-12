Confirman hantavirus en un paciente español aislado en hospital de Madrid

El Ministerio de Sanidad español confirmó este martes el resultado positivo en hantavirus de uno de los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius que fue aislado el día anterior en una unidad de alto nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Los otros 13 españoles hospitalizados han vuelto a dar negativo en hantavirus en la segunda prueba realizada, según Sanidad.

De otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que la operación para la repatriación del crucero afectado por hantavirus "ha sido un éxito" y se ha saldado con "cero incidentes" y ha afirmado que el Ejecutivo "no bajará la guardia".

En una comparecencia tras reunirse con director general de la OMS, Tedros Adhanom, Sánchez, que ha afirmado que seguirá muy de cerca la evolución de los pacientes ingresados en el hospital Gómez Ulla de Madrid y la situación a nivel global", se ha referido también a quienes "se ha puesto de perfil" ante la llamada de auxilio y a ellos les ha dicho que "este mundo no necesita más egoísmo ni más miedo, necesita países solidarios".



"Muchos se preguntaban por qué España tenía que acoger el crucero con hantavirus. La pregunta correcta era otra: ¿por qué no vamos a proteger a compatriotas y a quienes lo necesitan? El mundo no necesita más egoísmo y miedo, necesita países solidarios", subrayó.

La OMS eleva a 11 los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este martes que aumentó a once el número de casos positivos relacionados con el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius. Pese al incremento de contagios, el organismo internacional insistió en que el riesgo para la salud pública mundial continúa siendo bajo debido a las medidas de aislamiento y monitoreo aplicadas a los pasajeros y tripulantes afectados.

El anuncio fue realizado por Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una comparecencia conjunta en Madrid con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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La OMS asegura que no hay señales de un brote mayor

Tedros explicó que todas las personas sospechosas o confirmadas con hantavirus han sido aisladas bajo una vigilancia médica estricta para reducir al máximo la posibilidad de nuevas transmisiones.

“Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión ulterior”, afirmó el director de la OMS.

El funcionario agregó que, aunque la situación sanitaria continúa bajo observación y podrían aparecer más contagios en los próximos días, actualmente no existen evidencias que indiquen la posibilidad de una expansión masiva del virus.

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“Ahora mismo no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor”, sostuvo Tedros durante la rueda de prensa.



La cuarentena pasa de 38 a 42 días

Uno de los principales cambios anunciados por la OMS tiene relación con el periodo de cuarentena recomendado para las personas que estuvieron en el crucero.

Inicialmente, el aislamiento preventivo se había calculado desde el 6 de mayo, pero ahora el organismo sanitario internacional recomienda contar los 42 días a partir del 10 de mayo. No obstante, la entidad aclaró que cada país tiene autonomía para decidir si la cuarentena será obligatoria y de qué forma se implementará.

La OMS también indicó que los gobiernos que recibieron pasajeros repatriados tienen ahora la responsabilidad de supervisar el estado de salud de esas personas y garantizar el seguimiento epidemiológico correspondiente.